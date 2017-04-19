Эксперты: РФ может запретить ввоз части компонентов для ОПК из-за рубежа

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия уже в состоянии запретить поставку определенных зарубежных комплектующих, например некоторых видов электронных компонентных баз (ЭКБ), для поддержки российской промышленности, работающей на оборонно-промышленный комплекс, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступая в Госдуме заявил, что не исключает введения запрета на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК для поддержки российского производства.

"Возможно, решат для поддержки определенных направлений, что-то запретить, например, электронную компонентную базу", — сказал РИА Новости Мураховский.

Он уточнил при этом, что российская промышленность не в состоянии пока обеспечить отечественный ОПК всем спектром необходимых электронных компонентов. Отчасти это происходит из-за отсутствия конкурентоспособных предложений – китайские и корейские аналоги, производящиеся гораздо в больших масштабах стоят гораздо меньше.

"У нас есть некоторые, аналогичные по техническим характеристикам, общего применения электронные компоненты. Тем не менее, поскольку в Китае и в Южной Корее делают это дешевле, у нас её просто не закупают … Я так понимаю, что предполагается ввести запреты по отдельным направлениям, если есть российские аналоги", — добавил эксперт.

По его словам, запрет также может касаться не только готовых продуктов производства, но и оборудования и оснастки и вспомогательных инструментов для его изготовления.

"А возможно, вообще имеется в виду продукция для производственных нужд, например, станочная техника, измерительные и контрольные приборы", — сказал Мураховский.

По мнению главного редактора журнала "Национальна оборона" Игоря Коротченко, ограничения на ввоз импортной продукции для российского ОПК могут коснуться не только микроэлектроники, но и поршневых двигателей для беспилотников, что позволит приступить к разработкам их российских аналогов.

"Подобные меры могут приниматься руководством государства для того, чтобы стимулировать развитие микроэлектроники и наладить на территории России выпуск необходимых чипов и процессоров для военной техники. Кроме того, возможно, речь идет о поршневых двигателях зарубежного производства, которые используются при выпуске ряда российских беспилотников", — сказал он.

Эксперт также предположил, что ограничение поставок из-за рубежа будет носить характер конкретных нормативных актов правительства и профильных ведомств, а не массовых запретов.

"Вместе с тем премьер-министр правильно отметил, что мы должны стимулировать собственное производство в первую очередь путем финансирования соответствующих разработок, а не запретов как таковых", — подчеркнул Коротченко.

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, в свою очередь, согласился с тем, что основной объем экспорта в интересах российского ОПК составляет микроэлектроника, которая будет вычеркиваться из закупок по мере развертывания производства российских аналогов.

"Номенклатура закупок очень большая, в основном это различная продукция в сфере микроэлектроники и новейших материалов, в том числе полученных с использованием нанотехнологий. Сказать, что именно будут закупать, а что не будут, довольно сложно, потому что эти сведения составляют государственную тайну", — отметил Сивков.

По его словам, отказ от иностранной продукции в сфере ОПК будет производиться только после начала серийного производства российских аналогов.