США
19.0419 апреля18:38МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Эксперты: РФ может запретить ввоз части компонентов для ОПК из-за рубежа

18:1619.04.2017
(обновлено: 18:19 19.04.2017)
01520
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПуск ракет РСЗО Ураган. Архивное фотоПуск ракет РСЗО Ураган. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия уже в состоянии запретить поставку определенных зарубежных комплектующих, например некоторых видов электронных компонентных баз (ЭКБ), для поддержки российской промышленности, работающей на оборонно-промышленный комплекс, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом правительства РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Медведев не исключил запрет на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступая в Госдуме заявил, что не исключает введения запрета на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК для поддержки российского производства.

"Возможно, решат для поддержки определенных направлений, что-то запретить, например, электронную компонентную базу", — сказал РИА Новости Мураховский.

Он уточнил при этом, что российская промышленность не в состоянии пока обеспечить отечественный ОПК всем спектром необходимых электронных компонентов. Отчасти это происходит из-за отсутствия конкурентоспособных предложений – китайские и корейские аналоги, производящиеся гораздо в больших масштабах стоят гораздо меньше.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом правительства РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Медведев рассказал о росте объемов производства в ОПК в 2016 году

"У нас есть некоторые, аналогичные по техническим характеристикам, общего применения электронные компоненты. Тем не менее, поскольку в Китае и в Южной Корее делают это дешевле, у нас её просто не закупают … Я так понимаю, что предполагается ввести запреты по отдельным направлениям, если есть российские аналоги", — добавил эксперт.

По его словам, запрет также может касаться не только готовых продуктов производства, но и оборудования и оснастки и вспомогательных инструментов для его изготовления.

"А возможно, вообще имеется в виду продукция для производственных нужд, например, станочная техника, измерительные и контрольные приборы", — сказал Мураховский.

Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Минпромторг отчитался по производству в ОПК за 2016 год

По мнению главного редактора журнала "Национальна оборона" Игоря Коротченко, ограничения на ввоз импортной продукции для российского ОПК могут коснуться не только микроэлектроники, но и поршневых двигателей для беспилотников, что позволит приступить к разработкам их российских аналогов.

"Подобные меры могут приниматься руководством государства для того, чтобы стимулировать развитие микроэлектроники и наладить на территории России выпуск необходимых чипов и процессоров для военной техники. Кроме того, возможно, речь идет о поршневых двигателях зарубежного производства, которые используются при выпуске ряда российских беспилотников", — сказал он.

Эксперт также предположил, что ограничение поставок из-за рубежа будет носить характер конкретных нормативных актов правительства и профильных ведомств, а не массовых запретов.

Стенд ОАО Рособоронэкспорт на международной выставке вооружений EUROSATORY. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Почти половина поставок российских вооружений приходится на страны АТР

"Вместе с тем премьер-министр правильно отметил, что мы должны стимулировать собственное производство в первую очередь путем финансирования соответствующих разработок, а не запретов как таковых", — подчеркнул Коротченко.

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, в свою очередь, согласился с тем, что основной объем экспорта в интересах российского ОПК составляет микроэлектроника, которая будет вычеркиваться из закупок по мере развертывания производства российских аналогов.

"Номенклатура закупок очень большая, в основном это различная продукция в сфере микроэлектроники и новейших материалов, в том числе полученных с использованием нанотехнологий. Сказать, что именно будут закупать, а что не будут, довольно сложно, потому что эти сведения составляют государственную тайну", — отметил Сивков.

По его словам, отказ от иностранной продукции в сфере ОПК будет производиться только после начала серийного производства российских аналогов.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена