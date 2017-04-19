Центрально-Азиатский регион войдет в единую систему ПВО ОДКБ

МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Центрально-Азиатский регион войдет в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ, сообщил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ.

По его словам, начальники Генштабов вооруженных сил государств — участников ОДКБ обсудили на заседании "проблемы развития военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, наметили пути решения проблемных вопросов, которые существуют и обсудили предстоящие мероприятия боевой подготовки в этом году".

"Отдельным вопросом проработали, и будем дальше развивать тему по созданию единой системы противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. У нас сейчас заключены двусторонние соглашения и создана единая система ПВО с Белоруссией и Арменией. И на очереди создание такой единой системы в Центрально-Азиатском регионе", — сказал Герасимов.