Российский атомный ледокольный флот возрождается, заявил Медведев

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский атомный ледокольный флот возрождается, что важно для работы Северного морского пути и освоения Арктики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В целом можно говорить о возрождении нашего единственного в мире, подчеркиваю — единственного в мире, атомного ледокольного флота. Это важно для бесперебойной работы Северного морского пути и для освоения Арктики", — сказал Медведев, выступая в среду с отчетом в Госдуме.

Он отметил, что за год на российских предприятиях сдано шесть боевых кораблей – две подводные лодки и надводные корабли; из гражданских заказов: сданы ледокол "Поларис", который работает как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе, и ледокол "Новороссийск" – третий в серии самых мощных дизель-электрических ледоколов.

"Начата разработка атомного ледокола-лидера мощностью 120 МВт. Спущены на воду и самый большой и самый мощный в мире головной универсальный атомный ледокол "Арктика" нового поколения и неатомные ледоколы "Александр Санников" и "Виктор Черномырдин", — сказал премьер.