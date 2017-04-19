В МИД России прокомментировали сообщения о поставках С-300 в Хорватию

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва твердо придерживалась действовавшего международного эмбарго на ввоз оружия в Хорватию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в балканских СМИ о якобы поставках российских С-300 в Хорватию в ходе конфликта 1991-1992 годов.
По словам Захаровой, "не секрет, что в указанный период большое количество оружия, боеприпасов и военной техники советского производство имелось в странах Центральной и Восточной Европы, а также бывших республиках Советского Союза".
"Насколько известно, нечистые на руку хорватские дельцы использовали данные обстоятельства для снабжения Загреба. Российская Федерация к этому никакого отношения никогда не имела", — отметила официальный представитель МИД РФ.