В МИД России прокомментировали сообщения о поставках С-300 в Хорватию

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва твердо придерживалась действовавшего международного эмбарго на ввоз оружия в Хорватию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в балканских СМИ о якобы поставках российских С-300 в Хорватию в ходе конфликта 1991-1992 годов.

"Мы неизменно придерживались международно-правовых обязательств применительно к введенному Организацией Объединенных Наций режиму эмбарго на экспорт вооружений конфликтующим сторонам в ходе югославского кризиса 1991-1995 годов", — сказала она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, "не секрет, что в указанный период большое количество оружия, боеприпасов и военной техники советского производство имелось в странах Центральной и Восточной Европы, а также бывших республиках Советского Союза".

"Насколько известно, нечистые на руку хорватские дельцы использовали данные обстоятельства для снабжения Загреба. Российская Федерация к этому никакого отношения никогда не имела", — отметила официальный представитель МИД РФ.