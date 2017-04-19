На учениях в ЮВО ракетчики выполнили развертывание с марша "Искандеров-М"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Военнослужащие Южного военного округа уничтожили условных диверсантов в рамках учений с маршем и развертыванием в заданном месте новейшего ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне в Краснодарском крае, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"На полигоне "Молькино" в Краснодарском крае стартовало командно-штабное учение с ракетным соединением Южного военного округа. В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в назначенном районе ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты соединения также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, выполнили перегрузку ракет в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин.

"В свою очередь, механики-водители ОТРК "Искандер-М" закрепили навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве. В ходе учения военнослужащим соединения также предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач с многократной сменой стартовых позиций", — уточнил Астафьев.

Боевым расчетам оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" также предстоит обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их. Всего к плановым командно-штабным учениям привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.