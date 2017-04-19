Спецназ ФСБ получил сверхлегкие боевые шлемы "Спартанец"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Военные Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России получили сверхлегкие боевые шлемы "Спартанец", способные выдержать удары осколков и рикошеты пуль, пишет газета "Известия".

"Мы завершили испытания и начали поставку шлемов военнослужащим Центра специального назначения ФСБ. Сейчас "Спартанец" проходит испытания в составе экипировки подразделений Федеральной службы охраны и Сил специальных операций Минобороны", — заявил газете директор по развитию проекта "5.45 Design" Иван Лобанов, ветеран управления "А" Центра специального назначения ФСБ.

По данным газеты, "Спартанец" выполнен из карбона — сверхпрочного углепластика, поэтому и защищает от легких осколков. Как сообщается, шлем весит полтора килограмма, его можно не снимать до восьми часов.

Кроме того, "Спартанец" не мешает стрелять из разных положений, безопасно перемещаться в лесу и горах, прыгать с парашютом, спускаться по веревкам с вертолетов.

Как пишет издание, спереди и с боков шлема расположены специальные рельсовые крепления, которые необходимы для быстрой установки и снятия приборов ночного видения, тактических фонарей, наушников, очков и другого спецоборудования.