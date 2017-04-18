Подразделения ПВО Москвы подняли по тревоге в рамках итоговой проверки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Подразделения ПВО Москвы, в том числе С-300, С-400 и "Панцирь-С", подняты по тревоге в рамках итоговой проверки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"К проверке привлечены расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", радиолокационных станций различного радиуса действия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марш в назначенные позиционные районы и заступили на боевое дежурство. Добавляется, что во время передислокации расчетов личный состав отработал действия при отражении диверсионно-разведывательных групп.

"В ходе отработки вопросов боевого дежурства для проверяемых моделируются условия учебно-боевой обстановки повышенных уровней сложности с использованием мобильных постановщиков помех", — уточняется в сообщении.