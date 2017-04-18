Всевидящее око: российским саперам в Сирии помогают роботы-разведчики

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российские саперы, принимающие участие в разминировании древней Пальмиры, испытали новые технические средства для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны. Речь идет о разведывательных комплексах "Скарабей" и "Сфера", которые раньше военное ведомство демонстрировало лишь на выставках и закрытых показах для прессы.
Электронные глаза
Внешне разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс "Скарабей" напоминает игрушечную машинку на радиоуправлении. Но электронная "начинка" комплекса по своей стоимости вполне сравнима с бюджетной иномаркой. На приземистой колесной базе установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон, тепловизор, средства приема радиосигнала, по которому "Скарабеем" со специального пульта управляет сапер-оператор.
"Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам, — сообщает Министерство обороны РФ. — Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу".
Именно для поиска таких опасных "закладок" саперы используют "Скарабеи", способные пробраться под любой завал и дать оператору на пульт "картинку". Кроме того, с помощью колесного комплекса проводится доразведка тоннелей и других подземных коммуникаций, где боевики перед уходом оставили немало "растяжек".
Там же, где колесный комплекс не может справиться с задачей, российские военные используют "Сферу" — шарообразное досмотровое устройство чуть больше теннисного мяча. В него вмонтированы четыре видеокамеры со светодиодной подсветкой, обеспечивающие оператору круговой обзор, — достаточно лишь забросить "Сферу" в труднодоступное место.
"Высокая прочность устройства позволяет ему выдерживать многократные забросы и падения с высот до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса вертикальное положение", — пояснили в Минобороны.
К слову, область применения подобных устройств не ограничивается саперным делом. И "Скарабея", и "Сферу" могут использовать, например, спецподразделения при работе в зданиях для разведки помещений. Благодаря малым габаритам этих комплексов, они с большой долей вероятности останутся незамеченными противником.
Универсальный тральщик
Российские саперы, работавшие в Пальмире, отмечают, что боевики перед отступлением установили на территории города сотни противопехотных мин: как самодельных, так и хорошо знакомых нашим военным — например, выпрыгивающие мины кругового поражения ОЗМ-72. Для их уничтожения на месте в Сирии используются комплексы "Уран-6" — тяжелые радиоуправляемые минные тралы на гусеничном ходу. Их небольшие габариты позволяют пройти там, где не протиснется массивный танк-тральщик.
Оператор может управлять этим роботом на удалении до километра. Круговой обзор ему обеспечивают четыре видеокамеры, установленные на машины. "Уран-6" может использовать пять разных тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическую "лапу"-схват. Такой арсенал дает комплексу возможность эффективно действовать на всех типах грунта.
Воюют на территории Сирии и другие комплексы семейства "Уран" — в частности, "Уран-9". Эта боевая гусеничная платформа вооружена автоматической 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и противотанковыми ракетами. "Уран-9" используют бойцы Сил специальных операций — комплекс "засветился" в одном из телесюжетов о работе российского спецназа в Сирии.
Бронекостюм с охлаждением
Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий высоко оценил характеристики новых роботизированных комплексов, подчеркнув, что их использование позволяет максимально обезопасить саперов.
"Исходя из опыта действий в Пальмире в прошлом году, в Алеппо, мы поняли, что есть необходимость достаточно серьезно применять технические средства, чтобы обнаруживать взрывоопасные предметы, не используя при этом сапера, — пояснил журналистам Ставицкий. — Сегодня промышленность серьезно подключилась, нас обеспечили необходимым, мы это опытно эксплуатируем и будем принимать на вооружение".
Помимо робототехники, наши саперы используют и новые средства индивидуальной экипировки. В частности, именно в Пальмире свое боевое крещение прошел общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02, пришедший на смену тяжелым и неудобным бронекостюмам "Дублон" весом под 40 кг. Новые комплекты значительно легче, обеспечивают максимально высокую степень защиты, оснащены системами телекоммуникации и даже охлаждения, что очень актуально на сирийской жаре.
А для обнаружения мин с неконтактными взрывателями саперы вооружены компактными миноискателями "Коршун", поступившими на вооружение российской армии совсем недавно — в октябре 2016 года. Этот прибор позволяет обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 метров — в грунте и снегу, в различных конструкциях и за преградами (стенами из бетона и кирпича), под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Как отмечают сами военные, "Коршун" в разы эффективнее старых моделей.
Роботы боевиков
Кроме того, еще в 2015 году западные журналисты обратили внимание на то, что в местах терактов в Ираке часто находили обломки радиоуправляемых игрушечных машин достаточно дорогого ценового сегмента. Их, как правило, покупают моделисты-профессионалы. Такие игрушки обладают высокой проходимостью и ловят сигнал с пульта оператора на дистанциях до 100 метров. Террористы приспособили их для доставки зарядов взрывчатки в места скопления мирных жителей. Детали четырех таких "джихад-мобильчиков" прессе показали курдские солдаты, воюющие с ИГ*. По информации британского издания Express, игрушки были приобретены в Турции.
*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.