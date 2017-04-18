Всевидящее око: российским саперам в Сирии помогают роботы-разведчики

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российские саперы, принимающие участие в разминировании древней Пальмиры, испытали новые технические средства для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны. Речь идет о разведывательных комплексах "Скарабей" и "Сфера", которые раньше военное ведомство демонстрировало лишь на выставках и закрытых показах для прессы.

Электронные глаза



Опыт применения этих средств будет использоваться при подготовке всех российских саперов. Пальмира и Алеппо стали идеальными полигонами: специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ работают в Сирии с весны 2016 года на ротационной основе и уже испытали практически всю номенклатуру новейшей техники инженерных войск. К счастью, без потерь: благодаря российским оружейникам, старая аксиома "сапер ошибается лишь однажды" больше не универсальна. Зачем рисковать жизнью, когда обезвредить мину может радиоуправляемый робот?

Внешне разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс "Скарабей" напоминает игрушечную машинку на радиоуправлении. Но электронная "начинка" комплекса по своей стоимости вполне сравнима с бюджетной иномаркой. На приземистой колесной базе установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон, тепловизор, средства приема радиосигнала, по которому "Скарабеем" со специального пульта управляет сапер-оператор.

"Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам, — сообщает Министерство обороны РФ. — Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу".

Когда террористы ИГ* повторно захватили Пальмиру в декабре 2016 года, они понимали, что долго ее не удержат. Сирийские войска завершали разгром окруженных в восточном Алеппо боевиков и имели возможность высвободить достаточно сил, чтобы отбить древний город. Поэтому террористы постарались заминировать в Пальмире все, что только возможно. Взрывные устройства они, в частности, закладывали под развалины древних сооружений, рассчитывая, что на них подорвутся гражданские специалисты, которые будут оценивать нанесенный городу ущерб.

Именно для поиска таких опасных "закладок" саперы используют "Скарабеи", способные пробраться под любой завал и дать оператору на пульт "картинку". Кроме того, с помощью колесного комплекса проводится доразведка тоннелей и других подземных коммуникаций, где боевики перед уходом оставили немало "растяжек".

Там же, где колесный комплекс не может справиться с задачей, российские военные используют "Сферу" — шарообразное досмотровое устройство чуть больше теннисного мяча. В него вмонтированы четыре видеокамеры со светодиодной подсветкой, обеспечивающие оператору круговой обзор, — достаточно лишь забросить "Сферу" в труднодоступное место.

"Высокая прочность устройства позволяет ему выдерживать многократные забросы и падения с высот до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса вертикальное положение", — пояснили в Минобороны.

© Фото: АО "СЕТ-1" Досмотровое устройство "Сфера" для оперативного сбора видео, аудиоинформации в труднодоступных и опасных для человека зонах

К слову, область применения подобных устройств не ограничивается саперным делом. И "Скарабея", и "Сферу" могут использовать, например, спецподразделения при работе в зданиях для разведки помещений. Благодаря малым габаритам этих комплексов, они с большой долей вероятности останутся незамеченными противником.

Универсальный тральщик

Российские саперы, работавшие в Пальмире, отмечают, что боевики перед отступлением установили на территории города сотни противопехотных мин: как самодельных, так и хорошо знакомых нашим военным — например, выпрыгивающие мины кругового поражения ОЗМ-72. Для их уничтожения на месте в Сирии используются комплексы "Уран-6" — тяжелые радиоуправляемые минные тралы на гусеничном ходу. Их небольшие габариты позволяют пройти там, где не протиснется массивный танк-тральщик.

© Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо

Оператор может управлять этим роботом на удалении до километра. Круговой обзор ему обеспечивают четыре видеокамеры, установленные на машины. "Уран-6" может использовать пять разных тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическую "лапу"-схват. Такой арсенал дает комплексу возможность эффективно действовать на всех типах грунта.

В Сирии используется бойковый трал — вал в передней части корпуса с закрепленными на нем цепями. На конце каждой — тяжелый грузик. "Уран-6" раскручивает вал с бойками, которые развивают скорость до 600-700 оборотов в минуту и буквально вспахивают землю на глубину до 35 сантиметров. Как рассказывали журналистам наши саперы, комплекс уничтожил в Пальмире и Алеппо десятки, если не сотни противопехотных мин. При этом близкие взрывы оставляют на нем только царапины.

Воюют на территории Сирии и другие комплексы семейства "Уран" — в частности, "Уран-9". Эта боевая гусеничная платформа вооружена автоматической 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и противотанковыми ракетами. "Уран-9" используют бойцы Сил специальных операций — комплекс "засветился" в одном из телесюжетов о работе российского спецназа в Сирии.

Бронекостюм с охлаждением

Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий высоко оценил характеристики новых роботизированных комплексов, подчеркнув, что их использование позволяет максимально обезопасить саперов.

"Исходя из опыта действий в Пальмире в прошлом году, в Алеппо, мы поняли, что есть необходимость достаточно серьезно применять технические средства, чтобы обнаруживать взрывоопасные предметы, не используя при этом сапера, — пояснил журналистам Ставицкий. — Сегодня промышленность серьезно подключилась, нас обеспечили необходимым, мы это опытно эксплуатируем и будем принимать на вооружение".

Помимо робототехники, наши саперы используют и новые средства индивидуальной экипировки. В частности, именно в Пальмире свое боевое крещение прошел общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02, пришедший на смену тяжелым и неудобным бронекостюмам "Дублон" весом под 40 кг. Новые комплекты значительно легче, обеспечивают максимально высокую степень защиты, оснащены системами телекоммуникации и даже охлаждения, что очень актуально на сирийской жаре.

А для обнаружения мин с неконтактными взрывателями саперы вооружены компактными миноискателями "Коршун", поступившими на вооружение российской армии совсем недавно — в октябре 2016 года. Этот прибор позволяет обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 метров — в грунте и снегу, в различных конструкциях и за преградами (стенами из бетона и кирпича), под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Как отмечают сами военные, "Коршун" в разы эффективнее старых моделей.

Роботы боевиков

Боевики ИГ* тоже пытаются использовать для своих нужд радиоуправляемую технику. С недавних пор террористы в Сирии и Ираке стали подвешивать под обыкновенные квадрокоптеры, которые можно купить в интернете, самодельные бомбы в пластиковом корпусе. БЛА зависает над целью и по команде оператора сбрасывает груз прямо ей на голову. Танк, конечно, не уничтожить, но в сети есть немало видео, где импровизированный бомбардировщик с легкостью выводил из строя бронемашины Hummer. Именно боеприпасом с квадрокоптера в окрестностях Дэйр-эз-Зора 16 апреля были ранены военные корреспонденты ANNA-News Игорь Дмитриев и Олег Блохин.

Кроме того, еще в 2015 году западные журналисты обратили внимание на то, что в местах терактов в Ираке часто находили обломки радиоуправляемых игрушечных машин достаточно дорогого ценового сегмента. Их, как правило, покупают моделисты-профессионалы. Такие игрушки обладают высокой проходимостью и ловят сигнал с пульта оператора на дистанциях до 100 метров. Террористы приспособили их для доставки зарядов взрывчатки в места скопления мирных жителей. Детали четырех таких "джихад-мобильчиков" прессе показали курдские солдаты, воюющие с ИГ*. По информации британского издания Express, игрушки были приобретены в Турции.

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.