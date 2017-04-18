Рогозин предложил лишать премий руководство неэффективных предприятий ОПК

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В России необходимо ввести показатели эффективности предприятий ОПК, срыв которых будет наказываться обнулением премий и бонусов для топ-менеджмента, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник на военно-промышленной конференции в "Росатоме".

По его словам, реальные результаты выполнения гособоронзаказа "должны оказывать большее влияние на персональную мотивацию руководителей всех уровней".

"Для этого целесообразно применять единый стимулирующий подход при расчете размера премии, предусматривающий использование вместо понижающих коэффициентов, зависящих от степени выполнения заданий ГОЗ, показатели, которые в случае невыполнения подобных заданий приводят к обнулению премии руководителей и их заместителей по итогам года", — сказал он.

В нынешней же ситуации, по словам Рогозина, бывают случаи, когда годовые премии руководству организаций ОПК выплачивались, несмотря на неисполнение ГОЗ.

"Размеры называть не хочу, чтобы не шокировать представителей СМИ", — отдельно отметил вице-премьер.

При этом Рогозин считает, что зарплата простых рабочих ни в коем случае пострадать не должна: "Коллектив должен зарабатывать столько, сколько положено".