Рогозин предложил лишать премий руководство неэффективных предприятий ОПК

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В России необходимо ввести показатели эффективности предприятий ОПК, срыв которых будет наказываться обнулением премий и бонусов для топ-менеджмента, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник на военно-промышленной конференции в "Росатоме".
По его словам, реальные результаты выполнения гособоронзаказа "должны оказывать большее влияние на персональную мотивацию руководителей всех уровней".
В нынешней же ситуации, по словам Рогозина, бывают случаи, когда годовые премии руководству организаций ОПК выплачивались, несмотря на неисполнение ГОЗ.
"Размеры называть не хочу, чтобы не шокировать представителей СМИ", — отдельно отметил вице-премьер.
При этом Рогозин считает, что зарплата простых рабочих ни в коем случае пострадать не должна: "Коллектив должен зарабатывать столько, сколько положено".