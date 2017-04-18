Не время праздновать: Рогозин раскритиковал ход реформы ОПК

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Механизм слияния оборонных предприятий в вертикально интегрированные структуры до сих пор не оправдал себя, поставленные цели не достигнуты, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на военно-промышленной конференции в "Росатоме".

"Поводов для того, чтобы распивать шампанское, пока нет, поскольку сами по себе вертикально интегрированные структуры до сих пор остаются предметом особого внимания правительства. Они не стали ни глобально конкурентоспособными, ни высококапитализированными, ни устойчиво прибыльными", — констатировал он.

По мнению зампреда правительства, структурные преобразования идут на самом деле очень медленно.

"До настоящего времени не достигнута одна из основных целей создания таких структур. Она заключается в оптимизации расходов бюджетных средств при разработке образцов вооружений, военной и специальной техники и снижении себестоимости их производства", — пояснил он.

По словам Рогозина, несмотря на некоторую положительную динамику, отечественные интегрированные структуры демонстрируют низкую, по сравнению с западными, производительность труда, операционную рентабельность. Существуют финансовые дисбалансы и переразмеренность активов, неэффективная загруженность, недостаточная компетентность менеджмента, перечислил он.

Рогозин подчеркнул, что для решения этих проблем зачастую не хватает "волевых качеств менеджмента".