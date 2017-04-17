Спецмашины Росгвардии планируется оснастить пушками

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Военную и специальную технику Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) планируется оснастить 81-миллиметровыми пушками, следует из материалов научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД России.

Так, согласно заявке на сайте госзакупок, планируется, что специальную разведывательную химическую машину РХМ-ВВ, УРАЛ-ВВ, специальную инженерную машину "Торнадо", бронированный автомобиль "Патруль-СН", СПМ-3 "Медведь" и другие можно будет оснастить многоразовой пусковой установкой с двумя съемными блоками стволов по шесть стволов в каждом на платформе с горизонтальным и вертикальным наведением.

Установка должна обеспечивать автоматизированное наведение на цель и вести по ней отстрел боеприпасов со скоростью в режиме "залп" не более двух выстрелов в секунду. Указывается, что заряжение боеприпасами должно производиться вручную, с дульной части стволов.

Разработать такую установку нужно к концу ноября 2018 года, исполнителя планируется определить 16 мая по итогам конкурса. Максимальная цена контракта составляет 10,5 миллиона рублей.