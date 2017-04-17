Песков прокомментировал планы Сербии по закупке С-300

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Сербии закупить у России ракетные комплексы С-300, заявил, что тема военно-технического сотрудничества (ВТС) фигурирует в повестке дня контактов на высоком и высшем уровнях.

"Тема военно-технического сотрудничества относится к категории весьма чувствительных тем. Действительно, тема ВТС фигурирует на повестке дня контактов на высоком и высшем уровнях", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли президент с сербским коллегой возможные поставки в Сербию комплексов С-300.

В минувшее воскресенье премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, а их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией. По словам главы правительства, он лично разговаривал об этом с президентами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко.