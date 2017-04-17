Российские ученые создали прибор для защиты самолетов от вражеских ракет

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты Института общей физики Российской академии наук имени Прохорова (ИОФ, Москва) создали макет устройства, обеспечивающего безопасность полетов военных самолетов, даже если они запеленгованы и подвергаются атаке неприятельскими ракетами.
Областями применения такого генератора названы задачи связи, зондирования и радиоэлектронной борьбы.
"Например, устройство обеспечивает безопасность полета самолета в ситуации, когда он запеленгован и уже подвергается атаке теплонаводящимися ракетами", — отмечается в докладе.
Среди основных направлений работы ИОФ РАН — актуальные проблемы оптики и лазерной физики, фундаментальные основы лазерных технологий, современные проблемы радиофизики и акустики, фундаментальные проблемы физической электроники.