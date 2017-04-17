Минобороны запустило на сайте экскурсию по базе "Арктический трилистник"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Минобороны России на своем сайте впервые показало уникальную военную базу с, сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства РФ.
Как отмечает Минобороны РФ, военная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска.
"В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок", — добавляется в релизе.
Также в приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального жилого комплекса "Арктический трилистник" с возможностью скачивания.