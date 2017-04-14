РФ с 2001 года поставила в Латинскую Америку вооружений на сумму $10 млрд

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия с 2001 года поставила в страны Латинской Америки вооружения и военную технику на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Ростех" придает особое значение продвижению высокотехнологичной продукции на рынки Бразилии и латиноамериканских стран. С 2001 года в регион было поставлено вооружений и военной техники на сумму более чем 10 миллиардов долларов США", — цитируется в сообщении заявление директора по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктора Кладова.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявлял, что поставки вооружений в страны Северной и Южной Америки составляют 3% от всего объема экспорта российской военной техники. При этом главным регионом-импортером продукции российского ВПК является Азия (53%), второе место занимает Африка с 42%. Меньше всего вооружений РФ поставляет в страны Европы – 2% от общего объема экспорта.