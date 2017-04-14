Корабли Балтфлота проведут учения в Северной Атлантике

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, вышел в Северную Атлантику, экипажи в рамках учений обнаружат субмарины условного противника и выполнят электронные пуски морского оружия, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Он отметил, что перед выходом в Северную Атлантику корабли в сложных погодных условиях преодолели проливы Каттегат и Скагеррак.

"В Северной Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи в ордере. Боевые расчеты кораблей выполнят поиск, обнаружение надводных кораблей, субмарин условного противника и электронные пуски морского оружия по имитированным целям", — сказал Мартов.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота, находящихся на корветах, проведут плановые полеты, вертолетные противолодочные учения с опускаемыми гидроакустическими станциями.

В ходе выполнения плановых учебно-боевых задач корабли также пополнят запасы воды и топлива. Для этого будет задействован морской танкер "Кола".

Отряд кораблей покинул военную гавань Балтийска 7 апреля и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.