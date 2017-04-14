США
14.0414 апреля15:14МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою

14:5514.04.2017
025260
Пуск ракеты Москит c экраноплана Лунь во время испытаний
© Фото: МО СССР

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В минувший четверг американские военные впервые применили в боевых условиях фугасную авиабомбу GBU-43 — свой самый мощный неядерный боеприпас. Тяжелый транспортный самолет C-130 сбросил эту десятитонную махину на комплекс подземных тоннелей в районе Ачин афганской провинции Нангархар. Как сообщили представители Пентагона, бомба, набитая смесью тротила, гексогена и алюминиевого порошка, уничтожила 36 боевиков группировки ИГ*.

Стратегический бомбардировщик ВВС США. Архивное фото
© Flickr/ US Air Force
США показали взрыв "матери всех бомб"
Результат для оружия такой мощности получился достаточно скромным. Дело в том, что "мать всех бомб", как ее гордо именуют американцы, не предназначена для поражения укрепленных подземных укрытий. Как и авиабомба BLU-82 Daisy Cutter времен вьетнамской войны, GBU-43 разрабатывалась для ударов по крупным лесным массивам с целью расчистки больших площадей для посадки вертолетов с десантом, а также для подрыва минных полей противника.

Эффект от авиаудара получился скорее психологическим. Мол, "смотрите, как мы можем!" Не будем кривить душой: рвануло, мягко говоря, внушительно. Но в конфликте с противником, обладающим более-менее современной системой ПВО, GBU-43 абсолютно бесполезна — неповоротливый C-130 собьют задолго до того, как он выйдет в район бомбометания. РИА Новости публикует подборку других грозных вооружений, которым не нашлось места на поле боя XXI века. Но которые все еще хранятся на складах и ждут своего часа.

"Кузькин отец"

Титул самой тяжелой бомбы в истории, кстати, принадлежит не GBU-43, а ее младшей сестре — GBU-57, тоже американского производства. Этот корректируемый противобункерный боеприпас весит 13,6 тонны, способен проникать в землю на 60 метров или пробивать до 19 метров армированного бетона. Первую партию из 20 бомб ВВС США получили в 2011 году, но еще не успели использовать в бою.

Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Американские СМИ напомнили Вашингтону о российском "папе всех бомб"
Однако самая мощная неядерная бомба была разработана в России. Речь идет об авиационном вакуумном боеприпасе ОДАБ-9000, испытанном 11 сентября 2007 года. На цель его сбросил стратегический бомбардировщик Ту-160. Мощность взрыва — 44 тонны в тротиловом эквиваленте против 12 тонн у GBU-43, а радиус гарантированного поражения превышает 300 метров. Российские СМИ, писавшие об испытаниях, немедленно прозвали ОДАБ "Кузькиным отцом" — или "Папой всех бомб". Вся информация об этой бомбе до сих пор засекречена. Неизвестно ни количество выпущенных боеприпасов, ни места их хранения.

Боги войны

Второе место по мощности (и невостребованности) среди неядерных вооружений по праву занимает ствольная артиллерия крупных калибров. Ее разработкой в годы холодной войны занимались и СССР, и США. Оба государства стремились создать эффективное средство доставки тактического ядерного боеприпаса малой мощности для удара по скоплениям войск противника на сравнительно небольшой дистанции.

© Фото: Vitaly V. Kuzmin
Самоходная пушка "Пион"

В нашей стране таким оружием стала 203-мм самоходная пушка 2с7 "Пион" и ее модификация 2с7М "Малка". Несмотря на то что разрабатывались эти системы для стрельбы снарядами со специальной боевой частью, оружейники создали для них ряд неядерных боеприпасов большой мощности. К примеру, осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом ЗФОФ35 весом 110 килограмм "Пион" может бить аж на 50 километров. То есть по боевым возможностям эта самоходка вплотную приблизилась к орудиям главного калибра линкоров времен Второй мировой войны.

Однако мощность и дальнобойность "Пиона" и "Малки" — не только достоинства, но и недостатки. Полигонов, пригодных для стрельбы из этих орудий на среднюю и максимальную дальность в СССР и России, очень мало — можно по пальцам пересчитать. Кроме того, боезапас этих самоходок сравнительно невелик — четыре снаряда у "Пиона" и восемь у "Малки". Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил РФ до сих пор хранятся более 300 этих самоходок, еще ни разу не применявшихся в настоящем бою.

© Фото: Public domain
Американская сверхтяжелая мортира Little David

Западные страны активно экспериментировали со сверхмощной артиллерией в 1940-1950 годах. Многие слышали о немецких самоходных мортирах "Карл" (600 мм) и железнодорожных пушках "Дора" (800 мм), ограниченно применявшихся в Великой Отечественной войне при обстрелах, в частности, Севастополя и Брестской крепости. Однако гораздо меньше известно об американской мортире Little David, впервые испытанной в 1944 году. Это чудовище весило 88 тонн и имело калибр 914 мм. Впрочем, бить эта мортира могла максимум на восемь километров и так в войска и не пошла.

"Каспийский монстр"

В годы холодной войны командование Вооруженных сил СССР активно искало эффективный способ борьбы с американскими авианосцами. Одним из самых необычных решений стал ударный экраноплан-ракетоносец "Лунь" — своеобразный "гибрид" корабля и самолета. Американские аналитики за внушительный внешний вид и боевые характеристики сразу прозвали его "Каспийским монстром". Чудо-аппарат обладал выдающимися размерами — 75 метров в длину и 20 метров в высоту, был способен развивать над морем скорость до 500 километров в час. Прототип спустили на воду 16 июля 1986 года.

За счет того, что "Лунь" шла на цель на предельно малой высоте, корабельные средства ПВО не могли ее засечь. Экраноплан имел возможность подкрасться к ордеру авианосной ударной группы незамеченным на близкую дистанцию и дать залп из шести пусковых установок сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Москит". Каждая из них была снаряжена 300-килограммовой боевой частью и шла на цель на высотах от семи до 20 метров. Даже половины боекомплекта экраноплана хватало, чтобы уничтожить авианосец.

К сожалению, "Лунь" была построена в единственном экземпляре. На это мощное и красивое оружие у распадающейся страны уже не было денег. В наше время ставка на борьбу с авианосцами делается на крылатые ракеты морского и воздушного базирования, запускаемые с большой дистанции. Впрочем, тему возрождения программы экранопланов периодически обсуждают и в экспертном сообществе, и в оборонном ведомстве.

© Фото: Fred Schaerli
Советский экраноплан "Лунь" в Каспийске, 2010 год

Подводная ракета

Другой "убийцей авианосцев" с уникальными тактико-техническими характеристиками по праву считается подводная ракета-торпеда "Шквал". Она была принята на вооружение ВМФ СССР в 1977 году. Изначально ракета-торпеда несла ядерную боеголовку в 150 килотонн, впоследствии был создан вариант с обычной боеголовкой. Ее последние модификации могут нести до 350 килограмм взрывчатки.

АПЛ проекта 885 Ясень
© Фото: пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
Тихий охотник: подлодка "Ясень-М" обезвредит авианосец одной торпедой
Главным достоинством этого боеприпаса является его скорость — около 370 километров в час (200 узлов). Таких характеристик удалось достичь за счет применения подводного реактивного двигателя, работающего на гидрореагирующем твердом топливе, которое обеспечивает большую тягу и движение ракеты в кавитационной полости (воздушном пузыре), что снижает сопротивление воды.

Десятилетия в мире не было ни одной торпеды, которая хотя бы приблизилась к "Шквалу" по своим скоростным характеристикам. Однако в 2005 году Германия сообщила о завершении разработки ракеты-торпеды "Барракуда", использующей тот же принцип кавитации и способной развивать схожую скорость.

Но главный недостаток оружия этого типа — крайне низкая дальнобойность. "Шквал" способен поразить цель на дистанциях до 13 километров. Учитывая давнюю проблему наших подлодок — высокий уровень издаваемого при движении шума и шумность самой ракеты-торпеды, — это оружие имеет очень ограниченную область применения. Тем не менее "Шквал" все еще остается тем сдерживающим фактором, который вероятный противник обязательно будет учитывать при сближении с нашими кораблями и подлодками.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена