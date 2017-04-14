Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В минувший четверг американские военные впервые применили в боевых условиях фугасную авиабомбу GBU-43 — свой самый мощный неядерный боеприпас. Тяжелый транспортный самолет C-130 сбросил эту десятитонную махину на комплекс подземных тоннелей в районе Ачин афганской провинции Нангархар. Как сообщили представители Пентагона, бомба, набитая смесью тротила, гексогена и алюминиевого порошка, уничтожила 36 боевиков группировки ИГ*.

Результат для оружия такой мощности получился достаточно скромным. Дело в том, что "мать всех бомб", как ее гордо именуют американцы, не предназначена для поражения укрепленных подземных укрытий. Как и авиабомба BLU-82 Daisy Cutter времен вьетнамской войны, GBU-43 разрабатывалась для ударов по крупным лесным массивам с целью расчистки больших площадей для посадки вертолетов с десантом, а также для подрыва минных полей противника.

Эффект от авиаудара получился скорее психологическим. Мол, "смотрите, как мы можем!" Не будем кривить душой: рвануло, мягко говоря, внушительно. Но в конфликте с противником, обладающим более-менее современной системой ПВО, GBU-43 абсолютно бесполезна — неповоротливый C-130 собьют задолго до того, как он выйдет в район бомбометания. РИА Новости публикует подборку других грозных вооружений, которым не нашлось места на поле боя XXI века. Но которые все еще хранятся на складах и ждут своего часа.

"Кузькин отец"

Титул самой тяжелой бомбы в истории, кстати, принадлежит не GBU-43, а ее младшей сестре — GBU-57, тоже американского производства. Этот корректируемый противобункерный боеприпас весит 13,6 тонны, способен проникать в землю на 60 метров или пробивать до 19 метров армированного бетона. Первую партию из 20 бомб ВВС США получили в 2011 году, но еще не успели использовать в бою.

Боги войны

Однако самая мощная неядерная бомба была разработана в России. Речь идет об авиационном вакуумном боеприпасе ОДАБ-9000, испытанном 11 сентября 2007 года. На цель его сбросил стратегический бомбардировщик Ту-160. Мощность взрыва — 44 тонны в тротиловом эквиваленте против 12 тонн у GBU-43, а радиус гарантированного поражения превышает 300 метров. Российские СМИ, писавшие об испытаниях, немедленно прозвали ОДАБ "Кузькиным отцом" — или "Папой всех бомб". Вся информация об этой бомбе до сих пор засекречена. Неизвестно ни количество выпущенных боеприпасов, ни места их хранения.

Второе место по мощности (и невостребованности) среди неядерных вооружений по праву занимает ствольная артиллерия крупных калибров. Ее разработкой в годы холодной войны занимались и СССР, и США. Оба государства стремились создать эффективное средство доставки тактического ядерного боеприпаса малой мощности для удара по скоплениям войск противника на сравнительно небольшой дистанции.

В нашей стране таким оружием стала 203-мм самоходная пушка 2с7 "Пион" и ее модификация 2с7М "Малка". Несмотря на то что разрабатывались эти системы для стрельбы снарядами со специальной боевой частью, оружейники создали для них ряд неядерных боеприпасов большой мощности. К примеру, осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом ЗФОФ35 весом 110 килограмм "Пион" может бить аж на 50 километров. То есть по боевым возможностям эта самоходка вплотную приблизилась к орудиям главного калибра линкоров времен Второй мировой войны.

Однако мощность и дальнобойность "Пиона" и "Малки" — не только достоинства, но и недостатки. Полигонов, пригодных для стрельбы из этих орудий на среднюю и максимальную дальность в СССР и России, очень мало — можно по пальцам пересчитать. Кроме того, боезапас этих самоходок сравнительно невелик — четыре снаряда у "Пиона" и восемь у "Малки". Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил РФ до сих пор хранятся более 300 этих самоходок, еще ни разу не применявшихся в настоящем бою.

© Фото: Public domain Американская сверхтяжелая мортира Little David

Западные страны активно экспериментировали со сверхмощной артиллерией в 1940-1950 годах. Многие слышали о немецких самоходных мортирах "Карл" (600 мм) и железнодорожных пушках "Дора" (800 мм), ограниченно применявшихся в Великой Отечественной войне при обстрелах, в частности, Севастополя и Брестской крепости. Однако гораздо меньше известно об американской мортире Little David, впервые испытанной в 1944 году. Это чудовище весило 88 тонн и имело калибр 914 мм. Впрочем, бить эта мортира могла максимум на восемь километров и так в войска и не пошла.

"Каспийский монстр"

В годы холодной войны командование Вооруженных сил СССР активно искало эффективный способ борьбы с американскими авианосцами. Одним из самых необычных решений стал ударный экраноплан-ракетоносец "Лунь" — своеобразный "гибрид" корабля и самолета. Американские аналитики за внушительный внешний вид и боевые характеристики сразу прозвали его "Каспийским монстром". Чудо-аппарат обладал выдающимися размерами — 75 метров в длину и 20 метров в высоту, был способен развивать над морем скорость до 500 километров в час. Прототип спустили на воду 16 июля 1986 года.

За счет того, что "Лунь" шла на цель на предельно малой высоте, корабельные средства ПВО не могли ее засечь. Экраноплан имел возможность подкрасться к ордеру авианосной ударной группы незамеченным на близкую дистанцию и дать залп из шести пусковых установок сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Москит". Каждая из них была снаряжена 300-килограммовой боевой частью и шла на цель на высотах от семи до 20 метров. Даже половины боекомплекта экраноплана хватало, чтобы уничтожить авианосец.

К сожалению, "Лунь" была построена в единственном экземпляре. На это мощное и красивое оружие у распадающейся страны уже не было денег. В наше время ставка на борьбу с авианосцами делается на крылатые ракеты морского и воздушного базирования, запускаемые с большой дистанции. Впрочем, тему возрождения программы экранопланов периодически обсуждают и в экспертном сообществе, и в оборонном ведомстве.

Подводная ракета

Другой "убийцей авианосцев" с уникальными тактико-техническими характеристиками по праву считается подводная ракета-торпеда "Шквал". Она была принята на вооружение ВМФ СССР в 1977 году. Изначально ракета-торпеда несла ядерную боеголовку в 150 килотонн, впоследствии был создан вариант с обычной боеголовкой. Ее последние модификации могут нести до 350 килограмм взрывчатки.

Главным достоинством этого боеприпаса является его скорость — около 370 километров в час (200 узлов). Таких характеристик удалось достичь за счет применения подводного реактивного двигателя, работающего на гидрореагирующем твердом топливе, которое обеспечивает большую тягу и движение ракеты в кавитационной полости (воздушном пузыре), что снижает сопротивление воды.

Десятилетия в мире не было ни одной торпеды, которая хотя бы приблизилась к "Шквалу" по своим скоростным характеристикам. Однако в 2005 году Германия сообщила о завершении разработки ракеты-торпеды "Барракуда", использующей тот же принцип кавитации и способной развивать схожую скорость.

Но главный недостаток оружия этого типа — крайне низкая дальнобойность. "Шквал" способен поразить цель на дистанциях до 13 километров. Учитывая давнюю проблему наших подлодок — высокий уровень издаваемого при движении шума и шумность самой ракеты-торпеды, — это оружие имеет очень ограниченную область применения. Тем не менее "Шквал" все еще остается тем сдерживающим фактором, который вероятный противник обязательно будет учитывать при сближении с нашими кораблями и подлодками.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.