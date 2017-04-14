Ъ узнал, что операторов связи могут обязать создать сеть для нужд обороны

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство РФ вернулось к проекту создания специальной сети связи для нужд обороны и госбезопасности, реализовать его не удастся без ресурсов частных операторов, которым могут предложить принудительные госконтракты на использование их линий связи, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на проект закона "Об интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка".

Сообщается, что согласно тексту проекта интегрированная сеть связи (ИСС) предназначена для "обеспечения правопорядка" и будет представлять собой выделенную структуру для госорганов и спецслужб, не имеющую соединений с сетями общего доступа — "в том числе иностранных государств". Предполагается, что закон вступит в силу в июле 2018 года. В Минкомсвязи не ответили на запрос газеты, в Минпромторге подтвердили, что проект рассматривается. В Минэкономразвития газете сообщили, что он пока не поступал в министерство.

Один из собеседников сказал газете, что бюджет построения ИСС может достигнуть около 900 миллиардов рублей. Издание напоминает, что ФСБ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать ИСС в августе 2013 года. В 2015 году Минкомсвязь разработала соответствующий проект, но он получил отрицательную оценку Минэкономразвития.

Согласно новому проекту, для создания ИСС в том числе планируют использовать линии и средства связи в собственности коммерческих операторов. Выбранным компаниям придется в обязательном порядке заключить контракт с госорганом, который уполномочат создавать ИСС либо доказать "отсутствие технической возможности" это сделать.

Кроме того, частников планируют обязать участвовать в создании резерва ИСС. Для этого операторы при построении магистральных волоконно-оптических линий связи должны будут "формировать избыток в размере не менее 10%". Предоставят эти линии для резерва ИСС также на основе обязательного госконтракта, предполагается, что цены будет устанавливать ФАС.

"Ростелеком" и "Воентелеком" рассматриваются в качестве операторов ИСС, также рассказали источники издания. Для оператора ИСС будут определены специальные условия приватизации, а также отчуждения государственного имущества, составляющего ИСС, ссылается газета на проект. В "Воентелекоме" не ответили на запрос газеты, а в "Ростелекоме" напомнили, что у оператора есть достаточный опыт крупных инфраструктурных проектов. В "Вымпелкоме" и МТС газете не предоставили комментарии, в "Мегафоне" сообщили, что не знакомы с законопроектом.