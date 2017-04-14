Ъ узнал, что операторов связи могут обязать создать сеть для нужд обороны

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство РФ вернулось к проекту создания специальной сети связи для нужд обороны и госбезопасности, реализовать его не удастся без ресурсов частных операторов, которым могут предложить принудительные госконтракты на использование их линий связи, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на проект закона "Об интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка".
Один из собеседников сказал газете, что бюджет построения ИСС может достигнуть около 900 миллиардов рублей. Издание напоминает, что ФСБ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать ИСС в августе 2013 года. В 2015 году Минкомсвязь разработала соответствующий проект, но он получил отрицательную оценку Минэкономразвития.
Согласно новому проекту, для создания ИСС в том числе планируют использовать линии и средства связи в собственности коммерческих операторов. Выбранным компаниям придется в обязательном порядке заключить контракт с госорганом, который уполномочат создавать ИСС либо доказать "отсутствие технической возможности" это сделать.
"Ростелеком" и "Воентелеком" рассматриваются в качестве операторов ИСС, также рассказали источники издания. Для оператора ИСС будут определены специальные условия приватизации, а также отчуждения государственного имущества, составляющего ИСС, ссылается газета на проект. В "Воентелекоме" не ответили на запрос газеты, а в "Ростелекоме" напомнили, что у оператора есть достаточный опыт крупных инфраструктурных проектов. В "Вымпелкоме" и МТС газете не предоставили комментарии, в "Мегафоне" сообщили, что не знакомы с законопроектом.