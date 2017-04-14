Спецназ ВВО поднялся на действующий вулкан на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Спецназ Восточного военного округа поднялся на действующий Авачинский вулкан на Камчатке в рамках подготовки к международному конкурсу "Эльбрусское кольцо", сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В рамках подготовки к международному конкурсу "Эльбрусское кольцо" бойцы спецназа Восточного военного округа совершили восхождение на Авачинский вулкан. В полном обмундировании с оружием при использовании альпинистского снаряжения военнослужащие совершили подъем на высоту 2641 метра по заснеженным склонам и при температуре ниже минус 15 градусов с сильным ветром", — рассказал Матвеев.

Военные приодели ледовые и скальные участки на склонах действующего вулкана. В ближайшие дни они начнут восхождение на вулкан Корякский и на Ключевскую сопку.

"Четыре команды военнослужащих Восточного военного округа представляют две бригады морской пехоты ТОФ, морской и армейский спецназ. В состав каждой команды входит по 12 человек. Военнослужащим также предстоит продемонстрировать свои навыки по огневой, лыжной и альпинистской подготовке в горной местности",- рассказал Матвеев.