Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Пусан

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил деловой заход в порт Пусан Республики Корея, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В рамках визита, который проходил с 11 по 14 апреля, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Республики Корея, мэрии города Пусан и генеральным консулом РФ. Военнослужащие ТОФ осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи города Пусан, провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками", — сказал Матвеев.

Он отметил, что для учеников филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона были организованы экскурсии на гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Российские моряки провели экскурсии по боевому кораблю, ознакомили их с бытом тихоокеанцев и вооружением флагмана.

Боевые корабли ТОФ вышли из Владивостока 1 апреля для выполнения задач дальнего похода, который проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ, он продлится более двух месяцев.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.