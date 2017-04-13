Человекоподобный робот Федор научился стрелять с двух рук

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Человекоподобный робот Федор, который полетит в космос в 2021 году, научился стрелять с двух рук, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений@fpi_russia pic.twitter.com/jREgpgEy14 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 апреля 2017 г.

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"Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По словам Рогозина, тренировки в стрельбе — это способ обучения машины мгновенно выделять приоритеты и принимать решения.

"Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах", — добавил он.

…который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах pic.twitter.com/lUoaX07Sep — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 апреля 2017 г.

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Ожидается, что Федор будет помогать космонавтам работать в открытом космосе и обслуживать станцию. Кроме того, робот также сможет выполнять сервисные работы на орбитальной станции во время отсутствия на ней людей.