Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся к выполнению задач в Средиземноморье

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся к выполнению задач в составе оперативной группировки ВМФ России в Средиземном море, пополнив запасы в сирийском Тартусе, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы Черноморского флота (ЧФ) капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"Адмирал Григорович" в настоящее время вернулся к выполнению стоящих перед ним задач в составе оперативной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море. Накануне корабль совершил заход в сирийский порт Тартус для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия", — сказал Трухачев.

Фрегаты проекта 11356, к которому относится "Адмирал Григорович", имеют водоизмещение 4000 тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность — 30 суток, экипаж — 200 человек. На вооружении корабля находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", артустановка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды калибра 533 миллиметра, один вертолет Ка-31.