Зенитно-ракетное братство: страны СНГ укрепляют общий щит ПВО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Военные ведомства стран СНГ будут совершенствовать процедуру несения боевого дежурства силами объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом 13 апреля сообщил первый заместитель главкома Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Мы выработали предложения и рекомендации по совершенствованию взаимодействия при несении боевого дежурства силами и средствами объединенной системы противовоздушной обороны, — рассказал генерал после заседания координационного комитета по вопросам ПВО СНГ в Бишкеке. — Соответствующие рекомендации выработаны после проведения совместной тренировки дежурных сил объединенной системы ПВО стран — участниц СНГ в октябре 2016 года".

В этих учениях приняли участие Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Согласно договору от 1995 года эти страны должны обмениваться информацией о воздушном пространстве, совместно нести боевое дежурство, а в случае агрессии против одного государства — вместе отражать воздушное нападение противника.

В условиях политической нестабильности в мире коллективная оборона могла бы стать значимым фактором безопасности в Евразии. Однако многие эксперты утверждают, что проект объединенной ПВО СНГ пока буксует — отчасти из-за неравенства военных и экономических потенциалов стран-участниц, отчасти из-за разных взглядов на то, как она должна работать.

Союз разных

Как пояснил генерал-лейтенант Кураченко, на сегодняшний день в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств — участников СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что при необходимости боевой состав может быть увеличен.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © ВГТРК Развитие систем ПВО Российской Федерации

Подавляющую часть этих сил и средств для коллективной обороны предоставляет Россия, обладающая одной из самых развитых систем ПВО в мире. Именно наша страна может задействовать наибольшее число радиолокационных станций для контроля воздушного пространства, зенитно-ракетных систем, а также истребителей-перехватчиков.

Значительным арсеналом обладает Белоруссия. На вооружении Военно-воздушных сил и войск ПВО этой страны стоят несколько десятков дальнобойных ЗРС С-300 разных модификаций, а также два С-400, переданных Россией на безвозмездной основе летом прошлого года. В достаточном количестве имеются комплексы средней и малой дальности "Бук" и "Тор-М2Э" соответственно. Истребительная авиация представлена двумя десятками МиГ-29 современных модификаций.

Интерес России в поставках современного вооружения Белоруссии понятен: страны Запада обладают мощной боевой авиацией и регулярно совершают облеты российской и белорусской границ. Однако все согласования по созданию совместной ПВО двух государств заняли долгие семь лет из-за несогласия сторон по ряду аспектов. Договор был подписан лишь в прошлом году.

Внушительной ПВО обладает Казахстан. Основой его Сил воздушной обороны являются ЗРС С-300, С-200, С-125. Есть несколько десятков истребителей МиГ-29 и Су-27 разных модификаций, а также шесть современных Су-30СМ. Кроме того, Казахстан — единственная, кроме России, страна, имеющая на вооружении скоростные перехватчики МиГ-31 и МиГ-31БМ.

Достаточно мощным рубежом объединенной ПВО СНГ является Армения. На вооружении Военно-воздушных сил этой страны имеются пять батальонов ЗРС С-300ПС, а также ЗРК средней дальности "Бук-М2". Но гораздо более действенным сдерживающим фактором против агрессии со стороны является 102-я российская военная база в Гюмри. Десятки истребителей МиГ-29 и ЗРС С-300В последних модификаций могут держать под наблюдением все воздушное пространство страны.

Общее дело

Значительно скромнее в военном плане выглядят среднеазиатские республики бывшего СССР. Небо Таджикистана прикрывают С-125 и С-75, а истребительная авиация отсутствует как класс. Киргизия имеет на вооружении те же устаревшие зенитно-ракетные системы, плюс два десятка истребителей МиГ-21 (неизвестно, сколько из них могут подняться в воздух). На территории страны развернута российская авиабаза Кант, однако на ней базируются в основном штурмовики Су-25, предназначенные для работы "по земле". Не сильно выделяется и Узбекистан, на вооружении ВВС которого есть истребители МиГ-29 и Су-27, но тоже отсутствуют современные зенитно-ракетные системы.

По мнению ряда военных экспертов, идея общей ПВО на постсоветском пространстве — абсолютно здравая, логичная и в целом выгодная для России. И дело здесь не в количестве зенитных ракет или самолетов у каждой из стран по отдельности. Главное — постоянный взаимный обмен информацией о ситуации в небе. Чем дальше от наших государственных границ удастся засечь нарушителя воздушного пространства, тем больше времени будет у войск Воздушно-космических сил, чтобы принять меры к его перехвату.

Кроме того, важно политическое и экономическое значение объединенной ПВО. Продавая сложные зенитно-ракетные системы и самолеты своим соседям, Россия "привязывает" их к себе. Это и поставки оружия и комплектующих, и их обслуживание российскими специалистами, и обучение иностранных военных в наших вузах. Соседи России, многие из которых имеют устаревшие вооружения, в этом сотрудничестве должны быть заинтересованы в первую очередь. Однако на практике объединенная система ПВО СНГ еще не реализовала весь свой потенциал и имеет ряд недостатков.

"До сих пор не решен главный вопрос — кто будет руководить этой объединенной системой ПВО, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Если есть два начальника, кто из них старший? Если есть два командных пункта, который из них главный? Кто будет управлять дежурными силами? Кто будет отдавать приказы на поражение воздушных целей противника? К тому же ряд стран крайне неохотно выделяет свои войска под оперативное управление для решения общих задач. Если каждое государство будет тянуть одеяло на себя, то как мы сможем сообща противостоять агрессии? Иногда создается впечатление, что некоторые страны СНГ сотрудничают с нами по ПВО лишь для того, чтобы получить скидку на покупку нашего оружия. А на практике — каждый сам за себя. Надеюсь, что договоренности, достигнутые в Бишкеке, смогут решить эти вопросы".

Как считает эксперт, главная практическая польза от объединенной системы противовоздушной обороны на сегодняшний день — возможность для военных разных стран вместе отрабатывать различные тактические приемы на учениях, делиться опытом. Однако со временем этот союз может вырасти в действительно эффективный инструмент сдерживания. Главное, по мнению Михаила Ходаренка, чтобы все страны — участницы ПВО СНГ понимали, что строят общую оборону, и не пытались извлечь из боевого братства личную выгоду.