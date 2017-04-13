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Эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры РФ и США по разоружению

12:2913.04.2017
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Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия не заинтересована в экстренном подписании договоров по ядерному разоружению, практические переговоры могут начаться только после выполнения Вашингтоном всех требований Москвы, считают эксперты опрошенные РИА Новости в четверг.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что Москва и Вашингтон рассчитывают преодолеть возникшую паузу в переговорах по разоружению и будут проходить к этой теме прагматично.

Россия ждет встречных шагов

П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Лавров рассчитывает, что контакты с США по разоружению возобновятся
Россия будет готова к практическим переговорам по ядерному вооружению только после выполнения своих требований по выводу ядерного оружия США из Европы, ограничению американской ПРО и суммированию ядерного потенциала Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, полагает главный редактор журнала "Национальная Оборона" Игорь Коротченко.

"Преодолеть паузу — не означает экстренное подписание каких-то договоренностей, у нас нет необходимости в практическом плане вести с США переговоры по ядерному разоружению. Лимит снижения ядерного порога России исчерпан", — сказал Коротченко.

По его словам, Россия будет обсуждать с США какие-либо ядерные сокращения только при выполнении трех обязательных условий, без которых переговоры не начнутся.

"Первое условие — полный вывод американского тактического ядерного оружия из Европы на территорию США. Второе — подписание юридически обязывающего документа, ограничивающего масштабы и районы развертывания американской стратегической ПРО, включая ее европейский сегмент. Третье — подключение к переговорам двух ядерных союзников США по НАТО — Франции и Великобритании — с суммированием ядерного потенциала трех стран", — отметил эксперт.

Он добавил, что данная позиция России не исключает проведения каких-либо встреч и консультаций, однако переговоры в практическом ключе могут начаться лишь при выполнении всех требований РФ.

Коротченко также подчеркнул, что Москва по-прежнему привержена договору РСМД и не собирается из него выходить, несмотря на то, что США регулярно обвиняют Россию в его нарушении из-за разработки новой ракеты для комплекса "Искандер", якобы способной поражать цели на дальности более 500 километров.

Гонке вооружений конец

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, отметил, что на данном этапе сторонам фактически удалось договориться о необходимости прекращения гонки вооружений и переходе к сотрудничеству в рамках ранее заключенных договоров СНВ и РСМД.

Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Генштаб: размещение ПРО США сужает возможности диалога по разоружению
"Речь идет о том, что после того как Соединенные Штаты фактически начали новую гонку вооружений, Россия начала на нее адекватно отвечать, но сегодня стороны договорились, что нужно попытаться остановить гонку вооружений. Рассматривается широкий спектр вопросов, в том числе и договоры об СНВ и РСМД", — сказал собеседник агентства.

При этом эксперт подчеркнул, что, по его мнению, остановка гонки вооружений вовсе не означает, что Россия будет отказываться от своих планов по госпрограмме вооружений 2018-2025.

"Новая техника будет разрабатываться и приниматься на вооружение, речь идет о количественных показателях. Что-то будем сокращать мы, а что-то синхронно с нами американцы", — считает Сивков.

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