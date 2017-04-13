Эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры РФ и США по разоружению

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия не заинтересована в экстренном подписании договоров по ядерному разоружению, практические переговоры могут начаться только после выполнения Вашингтоном всех требований Москвы, считают эксперты опрошенные РИА Новости в четверг.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что Москва и Вашингтон рассчитывают преодолеть возникшую паузу в переговорах по разоружению и будут проходить к этой теме прагматично.
Россия ждет встречных шагов
"Преодолеть паузу — не означает экстренное подписание каких-то договоренностей, у нас нет необходимости в практическом плане вести с США переговоры по ядерному разоружению. Лимит снижения ядерного порога России исчерпан", — сказал Коротченко.
По его словам, Россия будет обсуждать с США какие-либо ядерные сокращения только при выполнении трех обязательных условий, без которых переговоры не начнутся.
"Первое условие — полный вывод американского тактического ядерного оружия из Европы на территорию США. Второе — подписание юридически обязывающего документа, ограничивающего масштабы и районы развертывания американской стратегической ПРО, включая ее европейский сегмент. Третье — подключение к переговорам двух ядерных союзников США по НАТО — Франции и Великобритании — с суммированием ядерного потенциала трех стран", — отметил эксперт.
Он добавил, что данная позиция России не исключает проведения каких-либо встреч и консультаций, однако переговоры в практическом ключе могут начаться лишь при выполнении всех требований РФ.
Коротченко также подчеркнул, что Москва по-прежнему привержена договору РСМД и не собирается из него выходить, несмотря на то, что США регулярно обвиняют Россию в его нарушении из-за разработки новой ракеты для комплекса "Искандер", якобы способной поражать цели на дальности более 500 километров.
Гонке вооружений конец
Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, отметил, что на данном этапе сторонам фактически удалось договориться о необходимости прекращения гонки вооружений и переходе к сотрудничеству в рамках ранее заключенных договоров СНВ и РСМД.
При этом эксперт подчеркнул, что, по его мнению, остановка гонки вооружений вовсе не означает, что Россия будет отказываться от своих планов по госпрограмме вооружений 2018-2025.
"Новая техника будет разрабатываться и приниматься на вооружение, речь идет о количественных показателях. Что-то будем сокращать мы, а что-то синхронно с нами американцы", — считает Сивков.