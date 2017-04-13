Минобороны стран СНГ хотят усовершенствовать подход к дежурствам систем ПВО

БИШКЕК, 13 апр – РИА Новости. Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ предложил усовершенствовать процесс боевого дежурства по ПВО стран Содружества, сообщил журналистам в четверг начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко

"Мы выработали предложения и рекомендации по совершенствованию взаимодействия при несении боевого дежурства силами и средствами объединенной системы ПВО СНГ", — сказал он.

Генерал уточнил, что соответствующие рекомендации выработаны после проведения совместной тренировки дежурных сил объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ в октябре 2016 года. Предложения касаются как законодательной базы, так и технического обеспечения объединенной системы ПВО на постсоветском пространстве.

Кураченко напомнил, что в тренировке приняли участие Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ней были задействованы два самолета А-50 российских ВКС, в качестве контрольных целей служили самолеты дальней авиации. Дежурные по ПВО силы и средства также работали по сверхзвуковым и стратосферным целям.