Военные ЮВО впервые провели стрельбы из минометов "Тюльпан" и пушек "Пион"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Артиллеристы Южного военного округа на Северном Кавказе впервые провели боевые стрельбы из минометов "Тюльпан" и пушек "Пион", которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие артиллерийских подразделений Южного военного округа, сформированных в декабре прошлого года на Северном Кавказе, в ходе планового лагерного сбора, провели свои первые стрельбы из уникальных 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7 "Пион", которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в ходе учебных мероприятий военнослужащие артиллерийских подразделений выполнили стрельбы осколочно-фугасными снарядами по заглубленным командным пунктам условного противника, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые недоступны для уничтожения другой наземной артиллерией.

"Координаты целей наводчики артиллерийских батарей получали от беспилотного летательного аппарата "Орлан", который на высоте свыше 1 тысячи метров производил разведку позиций условного противника. Перед проведением боевых стрельб военнослужащие также отработали вопросы маршевой подготовки, выбора и занятия подготовленных и неподготовленных позиций, топогеодезической привязки местности, а также противоогневых маневров", — уточнил Астафьев.

Всего в тренировке по управлению огнем было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Самоходный миномет 2С4 является единственным в мире минометом такого калибра и не имеет аналогов

Пушка 2С7 "Пион" предназначена для подавления и ликвидации пунктов управления войсками, живой силы противника, а также для разрушения бетонных, железобетонных и земляных укреплений. Кроме того, она применяется для уничтожения дальнобойной артиллерии и пусковых установок тактических ракет и средств противоракетной обороны.