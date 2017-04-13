Замглавы Минобороны прибыл в войска ВВО с проверкой боевой готовности

ЧИТА, 13 апр — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния материально-технического обеспечения (МТО), боевой и мобилизационной готовности их соединений и воинских частей.

"В течение пяти дней спланирована работа почти в десяти гарнизонах округа. В частности, будут проинспектированы 36 и 38 отдельные мотострелковые бригады, 104 отдельная бригада МТО 29 армии в Забайкалье, 64 отдельная мотострелковая бригада и 50 отдельная железнодорожная бригада в Хабаровском крае. Также предстоит проверить состояние МТО сил Тихоокеанского флота на Камчатке и во Владивостоке", — сказал Булгаков журналистам.

Кроме того, добавил он, будут подведены итоги полуторамесячной работы инспекции Минобороны по вопросам МТО в войсках Восточного военного округа.

"Особое внимание будет уделено проверке перехода военным гарнизонов округа на новую систему их обеспечения жилищно-коммунальными услугами", — отметил Булгаков.

Он напомнил, что с 1 апреля 2017 года военное ведомство отказалось от услуг ОАО "ГУ ЖКХ" и перешло к обеспечению своих объектов ведомственным федеральным государственным бюджетным учреждением "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны РФ.