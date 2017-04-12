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Картечь, мачете, лазер: какое оружие космонавты брали с собой на орбиту

Сюжет:
День космонавтики (21)
16:4712.04.2017
(обновлено: 16:48 12.04.2017)
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Космонавты Беляев и Леонов в тренажере космического корабля
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Если большие политики и военачальники всегда рассматривали космос как потенциальное поле боя в глобальном конфликте будущего, то космонавты и астронавты были и остаются в стороне от земных "разборок". В наши дни, когда мир говорит о новой холодной войне, американцы и россияне продолжают бок о бок спокойно нести службу на МКС. Вместе проводят эксперименты, обмениваются тюбиками с космической едой, общаются на "англо-русском суржике" — рунглише.

© Фото: аккаунт Олега Новицкого в Instagram
Космонавт Олег Новицкий показал быт на МКС через Instagram

Но нельзя забывать, что исследователи космоса — люди военные, офицеры. Они служили в армии, прошли специальную подготовку. И неплохо умеют обращаться с личным оружием, разновидностей которого на орбите побывало немало.

Первый опыт

Первым космическим "стволом" стал пистолет Макарова. Именно легендарным ПМ был вооружен Юрий Гагарин во время своего исторического полета 56 лет назад. Естественно, не для того, чтобы отстреливаться от инопланетян: пистолет с боекомплектом входил в состав носимого аварийного запаса (НАЗ). Оружие  могло пригодиться космонавту после приземления, если бы спускаемый аппарат корабля "Восток" забросило в глухомань.

Космодром Восточный в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Агеенко
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Это и произошло 19 марта 1965 года с экипажем "Восхода-2". Космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев совершили тогда нештатную посадку в 180 километрах севернее Перми в непроходимом таежном лесу и были вынуждены почти двое суток бороться за выживание. Эвакуировать их удалось лишь 21 марта. Знаменитый ученый-конструктор Борис Евсеевич Черток в своей книге "Ракеты и люди" писал: "Наиболее драматичной была ситуация, когда к костру из леса выходили голодные медведи, а космонавты не имели серьезной возможности защититься от хищников… Они стреляли в воздух, лишь возбуждая их любопытство… Благодаря счастливой случайности, космонавты тогда не пострадали".

Если бы косолапые проявили чуть больше решительности, ситуация могла закончиться плачевно: стандартным пистолетным патроном калибра 9х18 мм сразить медведя наповал практически невозможно.

Стало ясно, что космонавтам нужно принципиально иное стрелковое оружие, однако его разработка началась лишь в 1979 году, когда Алексей Леонов посетил Тульский оружейный завод. Дважды Герой Советского Союза обратился к местным мастерам с просьбой создать универсальный пистолет для космонавтов.

Три ствола

Отказать Алексею Архиповичу тульские оружейники, конечно, не смогли и немедленно занялись разработкой нескольких проектов. Первым на суд космической общественности представили ТОЗ-81 "Марс". Этот специальный револьвер длиной 35 сантиметров мог использовать два типа патронов: ружейный (.410 калибра), снаряженный картечью или стреловидной пулей, и патрон калибра 5,45 мм с экспансивной (разрывной) пулей. Первый мог использоваться для охоты на некрупного зверя. Со вторым у космонавтов появился шанс отбиться даже от медведя.

© Фото: Тульский государственный музей оружия
Специальный револьвер ТОЗ-81 "Марс"

Для использования обоих типов боеприпасов револьвер был изготовлен, как это модно сейчас говорить, по модульному принципу. В комплект входили два сменных ствола — гладкий (.410) и нарезной (5,45), а также два барабана под патроны соответствующих калибров. Кроме того, на револьвер можно было установить приклад и даже штык-нож.

ТОЗ-81 был изготовлен в единственном экземпляре: приемная комиссия завернула оружие из-за чересчур сложной конструкции. Этого недостатка был лишен второй проект оружия космонавта — ТП-82 или СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса). Этот пистолет, а точнее — пистолет-дробовик — мог использовать уже три типа боеприпасов. Для этого космонавту не нужно было что-то самостоятельно менять в конструкции оружия — СОНАЗ был трехствольным.

© Фото: One half 3544
Трёхствольный пистолет ТП-82

Два верхних гладких ствола были предназначены для стрельбы патронами 32 охотничьего калибра — один снаряжался дробью или картечью, второй — сигнальным патроном. Третий ствол располагался ниже и был нарезным. Специально для него разработали мощный патрон калибра 5,45х40 мм с экспансивной пулей. У оружия было два спусковых крючка. Правый отвечал за правый гладкий ствол, левый — за левый и нижний нарезной. Для перезарядки блок стволов откидывался вниз. Оригинальным в этом оружии был и съемный приклад, который по совместительству являлся топориком-мачете в жестком чехле.

© Фото: Тульский государственный музей оружия
Пистолет трехствольный ТП 82

ТП-82 получился простым, надежным, мог использоваться в любое время суток и при любых погодных условиях. Космонавты со свойственным им юмором немедленно прозвали новинку "мечтой браконьера". Это оружие летало в космос и обратно на всех советских и российских космических кораблях с 1986-го по 2006 год. Однако с 2007 года ТП-82 перестал входить в состав НАЗ: закончились сроки годности специальных патронов, а новые изготовить негде — производственную линию давно закрыли.

Останки необычной красной новой звезды V838 Единорога, взорвавшейся в 2002 году
© Фото: Е.А. Барсукова и В.П. Горанский
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"Сейчас мы летаем в космос вообще без огнестрельного оружия, — рассказал РИА Новости заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Герой России Валерий Корзун. — Нет боеприпасов, новые можно изготовить лишь кустарно, а это, как известно, уголовно наказуемое деяние. К тому же в конце 2000-х возникли определенные юридические трудности с процедурой доставки огнестрельного оружия в Казахстан и обратно. Все, что есть у наших космонавтов для самообороны, — это сигнальные ракетницы. А хотелось бы иметь под рукой что-нибудь помощнее — на всякий случай".

Оружейная фантастика

Помимо индивидуального оружия космонавтов для охоты и самообороны на земле, советские ученые разработали несколько любопытных образцов для боя непосредственно в космосе. Конечно, мало кто воспринимал всерьез возможность перестрелки между советскими космонавтами и астронавтами НАСА на околоземной орбите, однако совсем ее исключать было нельзя. В 1984 году конструкторская группа Военной академии РВСН создала первый советский лазерный пистолет.

Лазерный пистолет, разработанный Академией РВСН в 1984 году

Автору статьи несколько лет назад довелось подержать это чудо-оружие в руках — сейчас оно хранится в музее Военной академии РВСН. По весу пистолет легче армейского ПМ, а внешне больше всего напоминает всевозможные бластеры из недорогой кинофантастики 50-60-х годов. Такой же серебристый и "пузатый". Вместе с тем это было довольно грозное, хоть и нелетальное оружие. В качестве патронов лазерный пистолет снаряжался восемью одноразовыми пиротехническими лампами-вспышками, заполненными кислородом и металлом в виде фольги или порошка. Вместо пороха использовалась обычная батарейка "Крона".

Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Navy photo by John F. Williams
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При нажатии на спуск источник питания "поджигал" лампу-патрон электрическим импульсом. Ее пиротехническая начинка моментально сгорала с образованием большого количества энергии. Это излучение поглощал волоконно-оптический активный элемент, в котором и образовывался лазерный импульс, направляемый через ствол пистолета к цели. Энергия такого выстрела — 1-10 Дж — сравнима с пулей, выпущенной из пневматической винтовки. Один выстрел был способен полностью ослепить противника или вывести из строя его оптические приборы. При этом обшивка космического корабля или орбитальной станции пострадать никак не могла. Свои поражающие свойства луч сохранял на дистанции до 20 метров.

На вооружение этот удивительный пистолет так и не поступил — в нем просто не было необходимости. Однако многие наработки, использованные при его создании, пригодились в ряде других отраслей, в частности в медицине.

А как у них?

Участники китайских пилотируемых космических экспедиций приземляются во Внутренней Монголии — автономном районе на севере КНР. По площади он превосходит Германию и Францию, вместе взятые. В некоторых регионах Внутренней Монголии водятся тигры и снежные барсы, поэтому "тайконавты" в обязательном порядке берут с собой на орбиту полуавтоматические пистолеты QSZ-92 под патрон 9х19 мм.

А вот американские астронавты всегда были вооружены гораздо скромнее своих коллег из других стран. До эпохи "спейс шаттлов" они, как правило, не приземлялись, а приводнялись. Риск угодить в глухую тайгу отсутствовал, охотиться посреди Тихого океана было не на кого. Соответственно, у астронавтов не было и необходимости иметь под рукой "огнестрел".

© Фото: National Air and Space Museum
Копия ножа для выживания Randall Knives, получивший неофициальное название "Астро"

Для выживания в космосе и на земле американские оружейники еще в 70-е годы создали специальный нож Astro-17 c полой рукоятью для самого необходимого — спичек, рыболовных снастей, обеззараживающих таблеток. Сегодня в комплект аварийного запаса астронавтов входит еще небольшой топорик-мачете и как дань традиции свисток для отпугивания акул.

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