Комплекс в Евпатории увеличил эффективность космических войск России на 30%

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевая эффективность частей космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России увеличилась на 30% с введением в контур управления отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) в Евпатории, сообщил командир ОКИК полковник Роман Винокуров.

Евпаторийский ОКИК заступил на боевое дежурство в декабре 2016 года.

"С введением в контур управления нашего командно-измерительного комплекса боевая эффективность частей космических войск увеличивается на 30%. Если изложить лишь факты для широкого круга читателей, то мы на 30 минут увеличили зону управляемого нахождения космических аппаратов, а также дали возможность работать с аппаратами в западных точках стояния на геостационарной орбите. Фактически с вводом комплекса "космический горизонт" стал шире и по управлению космическими аппаратами", — сказал Винокуров в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

По его словам, с 2014 года евпаторийский комплекс участвует в госпрограмме перевооружения до 2020 года, согласно которой выполняется техническое переоснащение ОКИК.

"Уже смонтированы все основные командно-измерительные системы, сейчас идет этап испытаний в составе наземного комплекса управления. Решается вопрос и о модернизации квантово-оптической системы "Сажень". Линзы телескопов системы, по оценкам специалистов, находятся в очень хорошем состоянии, необходимо лишь внести некоторые технические корректировки по лазерным дальномерам. Это позволит изучать, проводить видео- и фотофиксацию состояния космических аппаратов на геостационарной орбите и на орбитах свыше 40 тысяч километров в оптическом диапазоне", — пояснил командир ОКИК.

Он отметил высокий научный потенциал личного состава комплекса. "В строю шесть кандидатов технических наук. При этом опытные офицеры, которые увольняются в запас, как правило, остаются здесь же в качестве гражданского персонала или представителей промышленности… Рассматриваем вопрос о привлечении студентов для прохождения преддипломной практики и трудоустройства", — добавил Винокуров.