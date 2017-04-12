В России разработали женский бронежилет "Лига"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Научно-исследовательский институт стали создал бронежилет "Лига", предназначенный специально для женщин, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Разработка будет весьма актуальна ввиду увеличивающегося количества женщин, которые хотят служить в органах правопорядка. Бронежилет начали разрабатывать в 2015 году, и сегодня он готов к производству под наименованием "Лига", — говорится в сообщении.

Основная особенность "Лиги" состоит в применении новой защитной структуры с использованием металлокерамических бронеэлементов. Жилет производят в восьми различных вариантах, учитывающих рост и особенности женской фигуры.

"Мировой рынок средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) в 2016 году оценивался экспертами в 1,9 миллиарда долларов США, и к 2026 году он вырастет до 2,9 миллиарда. Причины известны – увеличение количества локальных войн, активизация террористической деятельности, необходимость проведения модернизации СИБ" — отметили в НИИ стали.

В компании добавили, что разработка брони для женщин пока находится на начальной стадии и существующие модели, как правило, изначально были спроектированы для мужчин и затем лишь незначительно модифицированы.

НИИ стали – крупнейший в России разработчик и производитель комплексных систем защиты: бронежилетов, бронекомплектов, бронешлемов, электрошокеров, щитов, локализаторов взрыва, рентгенозащиты, средств огнезащиты, систем комплексной защиты тяжелой и легкой бронетехники и стационарных объектов.