Российские военные провели стрельбы на учениях в предгорьях Памира

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие провели стрельбы из минометов на учениях в предгорьях Восточного Памира в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, провели боевые стрельбы из минометов "Сани" на учении в предгорьях Восточного Памира. Мероприятие проводилось на полигоне "Ляур" в рамках отборочного тура соревнований "Мастера артиллерийского огня", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, минометные расчеты состязались в переводе 120-миллиметрового миномета 2Б11 "Сани" к бою, а также в точности стрельбы по целям на расстоянии до 1,5 тысячи метров. Кроме этого, военные отработали ведение огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автомата Калашникова.

201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.