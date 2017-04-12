Морская авиация ВМФ России до конца апреля получит два истребителя Су-30СМ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Два многоцелевых истребителя Су-30СМ будут переданы морской авиации ВМФ России в конце апреля, также планируется, что к концу года в ее состав войдут еще три таких самолета, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В последней декаде апреля месяца, в рамках перевооружения соединений и частей штурмовой авиации в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода", — сказал Дыгало.

Кроме этого, по его словам, планируется, что в рамках выполнения госконтракта, до конца этого года еще три самолета Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ.

Дыгало отметил, что многофункциональный истребитель Су-30СМ способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования Морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.