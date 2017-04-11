Россия в 2016 году подписала контракты по линии ВТС более чем на $9 млрд

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия в 2016 году подписала контракты по линии военно-технического сотрудничества на сумму более 9 миллиардов долларов США, сообщил во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе выступления в Дипломатической академии МИД РФ.

"В 2016 году российскими субъектами ВТС были подписаны контракты на сумму более 9 миллиардов долларов США", — сказал Шугаев.

Он добавил, что в структуре российского экспорта военной продукции по регионам мира в 2016 году на первом месте находится Азия — 53% от общего годового объема, на втором — Африка с 42%, затем следуют Северная и Южная Америка с 3% и Европа с 2%.