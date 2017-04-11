Российские подводные лодки станут бесшумными

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Техмаш" оснастит российские атомные и дизельные подводные лодки специальными покрытиями, которые сделают их практически бесшумными, сообщает пресс-служба компании.

"Концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех получил заказы на производство резиновых спецпокрытий на пять лет вперед. Гидроакустические пластины, разработанные на базе "ЧПО им. В.И. Чапаева", способны маскировать подводные лодки", — говорится в сообщении.

Госпрограмма по строительству подводного флота предусматривает поставку техпластин для подводных кораблей классов "Борей" и "Ясень", а также подлодок типа "Варшавянка".

"Разработчикам удалось приблизить "шумность" к фоновым значениям моря. За счет особой конструкции они эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки", — уточнил генеральный директор АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" Александр Лившиц.