Россия может обучить сирийских зенитчиков по "вьетнамским методичкам"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Военные представители России, Ирана и Сирии выступили с совместным заявлением, в котором пообещали силовой ответ на "новые акты агрессии" против Сирийской Арабской Республики, от кого бы они ни исходили. Об этом 9 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение Координационного центра по борьбе с терроризмом, расквартированного в Багдаде.

"Америка, направив свою агрессию против Сирии, пересекла красную линию. С этого момента мы будем отвечать силой любому агрессору и на любое пересечение красной линии, и Америка знает, что мы способны достойно ответить", — цитирует заявление Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально не подтвердил и не опровергнул сообщение Reuters. Однако в воскресенье же состоялся телефонный разговор между главами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани, в ходе которого стороны отметили "недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права".

Два главных союзника Сирии, очевидно, готовятся дать американским военным действенный ответ на ракетный обстрел аэродрома Шайрат.

Помощь военспецов

Многие военные эксперты считают, что эта реакция не будет и не должна быть симметричной — обстрелом на обстрел отвечать в данном случае нельзя.

Удар противокорабельными ракетами по американским эсминцам в Средиземном море хоть и выглядит для определенных кругов заманчиво, но неизбежно повлечет за собой резкую эскалацию конфликта вплоть до третьей мировой войны. Несмотря на грозную риторику, президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на такое "повышение ставок", которое загонит Россию и Иран в угол и вынудит их к прямому военному ответу. Однако принять ряд оборонительных мер союзникам вполне по силам.

"Россия и Иран сейчас начнут активно "накачивать" сирийскую систему противовоздушной обороны новыми технологиями, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — До недавнего удара США прямой необходимости в этом не было — у ИГ* и других террористических организаций авиации и крылатых ракет нет. Сейчас же это может стать вопросом выживания — сирийцы обязаны научиться эффективно прикрывать свои стратегические объекты от таких угроз".

На вооружении сирийской ПВО стоят устаревшие зенитно-ракетные комплексы еще советского производства: С-75, С-125, "Квадрат", "Бук", а также несколько систем С-200ВЭ. Они способны худо-бедно справляться с отдельными самолетами: 22 июня 2012 года сирийские военные как по учебнику сбили над своей территорией турецкий самолет-разведчик RF-4E. Однако возможности ПВО страны по перехвату низколетящих целей (какими и являются крылатые ракеты "Томагавк") серьезно ограничены.

"В принципе, модернизация имеющихся сирийских вооружений сможет повысить их боевую эффективность, — считает Игорь Коротченко. – По крайней мере, часть ракет они будут в состоянии перехватить, ведь "Томагавки" — тоже не самое новое оружие. В первую очередь необходимо серьезно нарастить возможности сирийских радиолокационных станций, чтобы они могли прикрыть нижние эшелоны высот. Возможен и "вьетнамский вариант". Не секрет, что в годы Вьетнамской войны основную тяжесть борьбы с американской авиацией вынесли на себе местные зенитчики при поддержке советских инструкторов и военспецов. Ничто не мешает нам обучать сирийских военных работать на наших самых современных системах ПВО, а потом передать эту технику Вооруженным силам САР во временное пользование. Таким образом, сирийцы сами смогут защитить свои стратегически важные объекты без прямого участия наших офицеров".

Эксперт напомнил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также средства ПВО постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море предназначены в первую очередь для обороны авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.

Без оглядки

Тем не менее Россия способна нанести прямой, хотя и асимметричный военный удар. Как считает руководитель Центра изучения общественных проблем национальной безопасности Александр Жилин, лучшим ответом со стороны России и Ирана будет наращивание интенсивности военных операций против террористических группировок в Сирии.

"Наши политики самых высоких эшелонов неоднократно озвучивали простую мысль: ИГ* сегодня — это, по сути, инструмент ряда западных стран по ведению третьей мировой войны неядерными средствами, — рассказал РИА Новости Александр Жилин. — Думаю, что время перемирий и компромиссов прошло. Бить террористов нужно более жестко и бескомпромиссно. Моментально со стороны Запада поднимется визг. Неудивительно, ведь страны НАТО вооружают и тренируют множество террористических группировок, которые они называют "умеренными". Так что единственный выход – лишить США их "союзников". Для этого не нужно наращивать нашу авиационную группировку в Сирии. Надо просто игнорировать громкие проявления "озабоченности" со стороны наших западных "партнеров" и делать свое дело".

Напомним: первым свидетельством того, что Россия будет действовать в Сирии без оглядки на США, стало приостановление нашей страной действия меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве САР. Это соглашение действовало с октября 2015 года и должно было повысить безопасность полетов авиации разных стран в сирийском небе. С одной стороны, приостановка меморандума повысит вероятность воздушных происшествий. А с другой — это дипломатическое решение уже охладило пыл некоторых союзников США по антитеррористической коалиции.

В частности, в субботу Министерство обороны Бельгии приостановило вылеты своих истребителей-бомбардировщиков F-16 на боевые задания. А в воскресенье министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прямо призвал Вашингтон избегать эскалации в регионе и не полагаться на грубую военную силу. Он подчеркнул, что сирийский конфликт нельзя решить без участия Москвы. Схожую позицию в понедельник озвучила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.

"Военного решения этому конфликту не существует, и переговоры в Женеве должны возобновиться при нашей общей поддержке, — подчеркнула Могерини. — Европа должна пытаться посадить сирийцев за один стол".

Сочтет ли российская сторона необходимым возобновлять военное сотрудничество с западными странами в ближневосточном регионе, может стать известно уже в среду: Совет Федерации на пленарном заседании намерен принять официальное заявление, адресованное парламентам стран мира в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

