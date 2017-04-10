"Адмирал Григорович" до лета останется в Средиземном море, сообщил источник

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" (проект 11356) Черноморского флота продолжит боевую службу в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море до лета 2017 года, сообщил РИА Новости в понедельник военно-дипломатический источник.

В составе оперативного соединения ВМФ РФ "Адмирал Григорович" выполнял задачи в Средиземном море с 28 февраля этого года. 31 марта корабль прибыл в Новороссийск для встречи кораблей ВМС Турции.

"Фрегат "Адмирал Григорович" после окончания визита турецких кораблей по плану боевой подготовки вернулся 8 апреля в Средиземное море, где продолжит боевую службу в составе группировки российских кораблей до лета этого года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возвращение корабля никак не связано с ударом США 7 апреля крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Сирии.

"Визит кораблей ВМС Турции 3-5 апреля был запланирован еще в начале года, и фрегат "Адмирал Григорович" был тогда же выбран кораблем-хозяином", — сказал источник.