В Минобороны рассказали, как возникают террористические организации

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Подавляющая часть террористических организаций не возникает сама по себе, это плод больших усилий извне, заявил в интервью RT в преддверии шестой международной конференции по безопасности замминистра обороны России Александр Фомин.

Конференция пройдет 26-27 апреля, ее участники обсудят широкий спектр вопросов, в том числе по борьбе с терроризмом. Ранее Фомин сообщил, что представители 78 государств согласись участвовать в конференции, в их числе — более 20 министров обороны.

"Не все террористические организации, а я бы сказал, что большая часть, если не подавляющее большинство, действительно, не возникают сами по себе. Это плод и творение больших политических, финансовых, военных, организационных усилий, как правило, привнесенных извне", — заявил Фомин.

Как заявил Фомин, сейчас можно наблюдать новый международный феномен, террористические организации создаются для "исполнения чьей-то воли".

"Очевидно, что мы сейчас являемся свидетелями нового международного феномена в военном и политическом смысле этого слова. Это некие новые технологии по переносу революций в другие государства извне, по вносу в эти государства, якобы страдающие от недемократических режимов, вносу, учреждению и внедрению на территории этих государств якобы демократических режимов… В результате этой политики часть государств исчезла с карты мира, часть государств — на грани такой ситуации. Это Сирия сейчас, Йемен", — добавил замминистра.