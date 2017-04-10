Самолеты ЮВО уничтожили условного противника во время перелета в Бурятию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Около 30 самолетов Южного военного округа уничтожили условного противника и совершили бомбометание на незнакомых полигонах во время восьмичасового перелета с юга РФ в Бурятию, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

С 1 марта войска ЮВО начали передислокацию в Бурятию, где до конца апреля пройдут совместные учения смешанной авиационной дивизии и дивизии противовоздушной обороны. На первом этапе учений будет создана сложная и динамичная обстановка, в ходе которой командиры соединений примут решения на перебазирование (передислокацию), а также выполнение учебно-боевых (специальных) задач. Передислокация техники осуществляется с аэродромов в Ростовской области и Краснодарском крае. Авиация преодолеет около 6 тысяч километров.

"Летный эшелон ЮВО совершил перелет на большую дальность и выполнил бомбометание. Авиационные соединения истребительной, бомбардировочной и транспортной авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили перебазирование на незнакомые оперативные аэродромы в Забайкальском крае и Республике Бурятия. В перебазировании на незнакомые оперативные аэродромы было задействовано около 30 самолетов, в частности: Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-34", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что впервые переброска летного эшелона была выполнена за одни сутки восьмичасовым перелетом. Летные задания военные летчики осуществили в составе нескольких авиагрупп. Кроме того, бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-27СМ3 и Су-30СМ совершили беспосадочные перелеты на расстояния свыше 6 тысяч километров с дозаправками в воздухе, причём полёты продолжались и ночью.

"Во время перебазирования летчики выполнили бомбометания на незнакомом авиационном полигоне, расположенном на Кольском полуострове, с патрульным сопровождением, расчисткой воздушного пространства и уничтожением условного воздушного противника истребительной авиацией. В ходе бомбометания было израсходовано около 30 авиационных бомб. Контроль результатов применения авиационных средств поражения осуществлялся подразделением беспилотной летательной авиации", — уточнил Астафьев.

По информации пресс-службы ЮВО, управление было организовано специально созданной для этой цели системой пунктов управления с элементами автоматизации и применением самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и воздушного пункта управления.

Завершающий этап учений пройдет на полигоне "Телемба" в Республике Бурятия. В ходе учений военнослужащие проведут 15 различных розыгрышей тактических эпизодов с применением более 250 единиц вооружения и военной техники — системы С-300ПМ, "Панцирь-С", средства наземного обеспечения полетов авиации, радиолокационные станции, техника связи, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы.