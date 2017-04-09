В Кольском заливе спасательный аппарат отработал оказание помощи подлодке

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, прошло в бухте Кольского залива, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"В учении были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Главной задачей стала отработка навыков экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-36 после поиска условной подводной лодки осуществлять посадку на комингс-площадку", — сообщил Серга и добавил, что в качестве тренажёра был использован стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 метров.

По его словам, тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-36 был спущен на воду со спасательного судна "Михаил Рудницкий", провел работы под водой и был успешно возвращён обратно на борт.

В ходе тренировки экипажа АС-36 было уделено внимание совершенствованию навыков плавания и маневрирования в надводном и подводном положении, взаимодействию с координационным центром на судне-носителе, а также непосредственному выполнению комплекса подводно-технических работ.

"Тем временем на борту спасательного судна "Михаила Рудницкого" прошло учение врачей-спецфизиологов с применение декомпрессионного оборудования для оказания квалифицированной медицинской помощи условным морякам-подводникам", — отметил Серга.