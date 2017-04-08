Замглавкома ВКС рассказал о характере воздушно-космической обороны России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы России должны быть способны не только уничтожать средства нападения противника в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, а также носители высокоточного оружия, сообщил в субботу командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
"Специфика геостратегического положения России состоит в том, что основную угрозу ее военной безопасности представляют группировки средств воздушно-космического нападения иностранных государств. Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что одной обороной задач войны не решить. Это характерно и для воздушно-космической сферы вооруженной борьбы", — сказал Гуменный журналистам.
По его словам, в связи с этим воздушно-космическая оборона РФ должна быть активной, мобильной и носить наступательный характер.
"Это означает, что требуется не только уничтожать средства воздушно-космического нападения в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, уничтожать носители высокоточного оружия противника, в том числе надводные корабли и подводные лодки, подавлять систему управления авиацией противника, снижать эффективность применения орбитальной группировки космических аппаратов противника", — уточнил генерал-лейтенант.
Он напомнил, что ВКС представляют собой вид Вооруженных сил, способный вести одновременно как оборонительные, так и наступательные действия. "При этом под единым руководством решается широкий спектр задач по защите нашего государства от нападения с воздуха и космоса, поражению объектов противника, запуску и управлению космическими аппаратами военного назначения", — пояснил Гуменный.
Генерал также заявил, что перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 поступят на вооружение в Воздушно-космические силы РФ в ближайшее время.
"Войска ПВО осуществляют массовое переоснащение войск на новые системы ПВО. Это уже широко известные не только в нашей стране, но и за рубежом комплексы "Панцирь-С" и С-400. А в ближайшее время ожидается поступление зенитно-ракетных комплексов С-350 "Витязь" и ЗРС С-500, ряда перспективных радиолокационных станций", — сказал он.
По его словам, все комплексы и радиолокационные станции созданы на современной элементной базе, с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы и, следовательно, высокой боевой эффективностью в сочетании с простотой применения и технического обслуживания.
30 сентября 2015 года Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента ВС России за рубежом. Совфед единогласно поддержал обращение. Самолеты российских ВКС в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ на территории Сирии.
В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ (на фото), Су-35С, охраняющие штурмовую авиацию с воздуха.
Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещаются на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
В течение первого месяца операции в Сирии российские самолеты совершили 1391 боевой вылет и уничтожили 249 различных пунктов управления и узлов связи, 51 лагерь для подготовки террористов, 35 заводов и мастерских, 131 склад боеприпасов и топлива, а также 371 опорный пункт и укрепленный узел, 786 полевых лагерей и различных баз - всего 1623 объекта террористов.
7 октября корабли ВМФ России впервые приняли участие в операции в Сирии. Ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" применили крылатые ракеты из акватории Каспийского моря, произведя 26 пусков по 11 целям и уничтожив их все.
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии.
Благодаря ударам российской авиагруппы в Сирии, удалось в корне переломить ситуацию и подорвать ресурсную базу террористов.
Существенный урон российскими ВКС нанесен объектам террористической инфраструктуры. Уничтожены тысячи опорных пунктов, заглубленных складов с боеприпасами, оружием, боевой техникой, материальными средствами, горюче-смазочными материалами и взрывчатыми веществами. Кроме того, было уничтожено более 200 объектов нефтедобычи, перекачки и переработки топлива, а также свыше двух тысяч средств доставки нефтепродуктов для контрабандной продажи в Турцию.
Штурмовики Су-25 ВКС России.
Столовая на базе "Хмеймим" в Сирии.
Российские вертолеты Ми-24 используются для охраны самого аэродрома "Хмеймим", разведки и поисково-спасательных работ. Также на авиабазе размещены транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн.
Митинг в Тартусе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
Российские летчики у самолета Су-24 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Сирии.
17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация - самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ в Сирии. Этот день стал по-настоящему историческим для российских Вооруженных сил: стратегические бомбардировщики Ту-160 (на фото) и Ту-95МС, никогда до этого не участвовавшие в боевых действиях, получили боевое крещение в небе над Сирией.
27 марта при поддержке российских ВКС сирийская армия и ополчение полностью взяли под контроль город Пальмиру, древние развалины которой - один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город находился под контролем ИГ с середины мая 2015 года.
На фото: концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры.
Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России.
24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиков с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. После инцидента с российским самолетом Су-24 по распоряжению президента РФ российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С400.
22 февраля Россия и США объявили о достижении договоренности по перемирию в Сирии. Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу в ночь на 27 февраля по дамасскому времени (01.00 мск). Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатах аш-Шам") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.
15 марта первые две группы российских самолетов покинули авиабазу Хмеймим.
Выводя свою группировку из Сирии, РФ не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучения военных специалистов, также продолжили работу авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.