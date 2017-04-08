Замглавкома ВКС рассказал о характере воздушно-космической обороны России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы России должны быть способны не только уничтожать средства нападения противника в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, а также носители высокоточного оружия, сообщил в субботу командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"Специфика геостратегического положения России состоит в том, что основную угрозу ее военной безопасности представляют группировки средств воздушно-космического нападения иностранных государств. Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что одной обороной задач войны не решить. Это характерно и для воздушно-космической сферы вооруженной борьбы", — сказал Гуменный журналистам.

По его словам, в связи с этим воздушно-космическая оборона РФ должна быть активной, мобильной и носить наступательный характер.

"Это означает, что требуется не только уничтожать средства воздушно-космического нападения в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, уничтожать носители высокоточного оружия противника, в том числе надводные корабли и подводные лодки, подавлять систему управления авиацией противника, снижать эффективность применения орбитальной группировки космических аппаратов противника", — уточнил генерал-лейтенант.

Он напомнил, что ВКС представляют собой вид Вооруженных сил, способный вести одновременно как оборонительные, так и наступательные действия. "При этом под единым руководством решается широкий спектр задач по защите нашего государства от нападения с воздуха и космоса, поражению объектов противника, запуску и управлению космическими аппаратами военного назначения", — пояснил Гуменный.

Генерал также заявил, что перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 поступят на вооружение в Воздушно-космические силы РФ в ближайшее время.

"Войска ПВО осуществляют массовое переоснащение войск на новые системы ПВО. Это уже широко известные не только в нашей стране, но и за рубежом комплексы "Панцирь-С" и С-400. А в ближайшее время ожидается поступление зенитно-ракетных комплексов С-350 "Витязь" и ЗРС С-500, ряда перспективных радиолокационных станций", — сказал он.

По его словам, все комплексы и радиолокационные станции созданы на современной элементной базе, с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы и, следовательно, высокой боевой эффективностью в сочетании с простотой применения и технического обслуживания.