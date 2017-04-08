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Безопасность

Замглавкома ВКС рассказал о характере воздушно-космической обороны России

14:3208.04.2017
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Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы России должны быть способны не только уничтожать средства нападения противника в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, а также носители высокоточного оружия, сообщил в субботу командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Летчики авиационного истребительного полка отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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ВКС способны отслеживать самолеты над Москвой на высоте 100 метров и ниже
"Специфика геостратегического положения России состоит в том, что основную угрозу ее военной безопасности представляют группировки средств воздушно-космического нападения иностранных государств. Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что одной обороной задач войны не решить. Это характерно и для воздушно-космической сферы вооруженной борьбы", — сказал Гуменный журналистам.

По его словам, в связи с этим воздушно-космическая оборона РФ должна быть активной, мобильной и носить наступательный характер.

"Это означает, что требуется не только уничтожать средства воздушно-космического нападения в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, уничтожать носители высокоточного оружия противника, в том числе надводные корабли и подводные лодки, подавлять систему управления авиацией противника, снижать эффективность применения орбитальной группировки космических аппаратов противника", — уточнил генерал-лейтенант.

Он напомнил, что ВКС представляют собой вид Вооруженных сил, способный вести одновременно как оборонительные, так и наступательные действия. "При этом под единым руководством решается широкий спектр задач по защите нашего государства от нападения с воздуха и космоса, поражению объектов противника, запуску и управлению космическими аппаратами военного назначения", — пояснил Гуменный.

Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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ВКС получат комплексы С-500 в ближайшее время
Генерал также заявил, что перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 поступят на вооружение в Воздушно-космические силы РФ в ближайшее время.

"Войска ПВО осуществляют массовое переоснащение войск на новые системы ПВО. Это уже широко известные не только в нашей стране, но и за рубежом комплексы "Панцирь-С" и С-400. А в ближайшее время ожидается поступление зенитно-ракетных комплексов С-350 "Витязь" и ЗРС С-500, ряда перспективных радиолокационных станций", — сказал он.

По его словам, все комплексы и радиолокационные станции созданы на современной элементной базе, с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы и, следовательно, высокой боевой эффективностью в сочетании с простотой применения и технического обслуживания.

Год российских ВКС в Сирии
Российские летчики готовятся к полету на истребителе СУ-30СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
30 сентября 2015 года Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента ВС России за рубежом. Совфед единогласно поддержал обращение. Самолеты российских ВКС в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ на территории Сирии.
Российский самолет Су-30 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Максим Блинов
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В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ (на фото), Су-35С, охраняющие штурмовую авиацию с воздуха.
Российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к бомбардировщику Су-24
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещаются на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
Авиабомба с надписью За Наших установлена на на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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В течение первого месяца операции в Сирии российские самолеты совершили 1391 боевой вылет и уничтожили 249 различных пунктов управления и узлов связи, 51 лагерь для подготовки террористов, 35 заводов и мастерских, 131 склад боеприпасов и топлива, а также 371 опорный пункт и укрепленный узел, 786 полевых лагерей и различных баз - всего 1623 объекта террористов.
Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в Сирии
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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7 октября корабли ВМФ России впервые приняли участие в операции в Сирии. Ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" применили крылатые ракеты из акватории Каспийского моря, произведя 26 пусков по 11 целям и уничтожив их все.
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Благодаря ударам российской авиагруппы в Сирии, удалось в корне переломить ситуацию и подорвать ресурсную базу террористов.
Самолеты российских Воздушно-космических сил нанесли точечный авиационный удар по скоплению военной техники Исламского государства в районе населенного пункта Идлиб в Сирии. Максимально возможное качество
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Существенный урон российскими ВКС нанесен объектам террористической инфраструктуры. Уничтожены тысячи опорных пунктов, заглубленных складов с боеприпасами, оружием, боевой техникой, материальными средствами, горюче-смазочными материалами и взрывчатыми веществами. Кроме того, было уничтожено более 200 объектов нефтедобычи, перекачки и переработки топлива, а также свыше двух тысяч средств доставки нефтепродуктов для контрабандной продажи в Турцию.
Штурмовики Су-25 ВКС России
© РИА Новости. Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Штурмовики Су-25 ВКС России.
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Столовая на базе "Хмеймим" в Сирии.
Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Российские вертолеты Ми-24 используются для охраны самого аэродрома "Хмеймим", разведки и поисково-спасательных работ. Также на авиабазе размещены транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.
Вертолеты Ка-52 Аллигатор в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн.
Участники митинга в Тартусе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Митинг в Тартусе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
Российская боевая авиагруппа на аэродроме Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Российские летчики у самолета Су-24 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Сирии.
Запуск крылатой ракеты X-555 со стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация - самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ в Сирии. Этот день стал по-настоящему историческим для российских Вооруженных сил: стратегические бомбардировщики Ту-160 (на фото) и Ту-95МС, никогда до этого не участвовавшие в боевых действиях, получили боевое крещение в небе над Сирией.
На концерте симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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27 марта при поддержке российских ВКС сирийская армия и ополчение полностью взяли под контроль город Пальмиру, древние развалины которой - один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город находился под контролем ИГ с середины мая 2015 года.
На фото: концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры.
Подготовка к вылету самолетов ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиков с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. После инцидента с российским самолетом Су-24 по распоряжению президента РФ российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С400.
Первая группа бомбардировщиков Су-34 из Сирии приземлилась под Воронежем
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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22 февраля Россия и США объявили о достижении договоренности по перемирию в Сирии. Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу в ночь на 27 февраля по дамасскому времени (01.00 мск). Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатах аш-Шам") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.
15 марта первые две группы российских самолетов покинули авиабазу Хмеймим.
Российский самолет Су-24 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Максим Блинов
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Выводя свою группировку из Сирии, РФ не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучения военных специалистов, также продолжили работу авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
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