В конкурсе ПВО "Ключи от неба" будут участвовать шесть иностранных команд

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Шесть иностранных команд будут участвовать в конкурсе ПВО "Ключи от неба" в этом году, сообщил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"В этом году к нам подключается Алжир, Иран и Армения, поэтому будет гораздо сложнее", — сказал он журналистам.

Помимо этого, в конкурсе примут участие команды из Китая, Белоруссии, Казахстана.

По словам генерала, сейчас в войсках идет подготовка к всеармейскому этапу конкурса "Ключи от неба", который определит лучшие российские боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300ПМ, С-300ПС, боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Они представят нашу страну на международном конкурсе "Ключи от неба-2017".

"Мы учли особенности проведения конкурса в 2016 году, и обещаю, что в этом году он станет более динамичным и зрелищным", — добавил генерал.