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Безопасность

Сирийские летчики лишились одного из немногих безопасных аэродромов

14:1307.04.2017
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Военнослужащий сирийской армии готовит к вылету самолет СУ-22 на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости. Илья Питалев
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Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Аэродром Шайрат, фактически уничтоженный ударами крылатых ракет с эсминца USS Ross ВМС США ранним утром 7 апреля, активно использовался Военно-воздушными силами Сирии с самого начала гражданской войны. Удачное расположение в 38 километрах к юго-востоку от города Хомс в географическом центре западной части страны позволяло базирующейся здесь авиации наносить удары по целям не только в своей "домашней" провинции, но и выполнять боевые задачи непосредственно вблизи Дамаска, в Хаме, Идлибе, Алеппо.

© РИА Новости. Илья Питалев
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Военнослужащие сирийской армии на КП на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс

Взлетно-посадочная полоса трехкилометровой длины могла принимать самолеты всех типов — от истребителей до тяжелых транспортников. Вспомогательная ВВП аналогичной длины должна была использоваться в случае вывода из строя основной.

К осени 2015 года на Шайрате завершилось строительство 45 укрепленных бункеров для укрытия авиатехники. Очевидно, свою задачу они не выполнили. На спутниковых снимках, опубликованных западными СМИ вскоре после ударов, отчетливо видно, что крылатые ракеты "Томагавк" практически полностью уничтожили всю наземную инфраструктуру базы и серьезно разрушили обе ВПП. Кроме того, были поражены емкости с авиационным топливом. Эту информацию РИА Новости подтвердил сотрудник аэродрома.

© REUTERS/ DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout
Аэродром Шайрат в Хомс, Сирия

"Всего убито семь человек, пятеро из них военные, два человека из числа гражданских из деревни Шайрат, расположенной поблизости от аэродрома, — сообщил утром в пятницу губернатор Хомса Талаль аль-Баррази. — Сейчас ведется подсчет материального ущерба, работа на объекте продолжается. Мы надеемся, что аэродром начнет вновь функционировать уже в ближайшие дни".

На Шайрате базировались две из семи бомбардировочных эскадрилий ВВС Сирии — 677-я и 685-я, вооруженные истребителями-бомбардировщиками Су-22М2 и Су-22М4, а также эскадрилья многоцелевых истребителей МиГ-23МФ/УМ.

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Как живет послевоенная Пальмира: битва за аэропорт и праздник в городе
Кроме того, в марте-апреле 2016 года здесь временно дислоцировалась небольшая авиагруппа российских вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8 и Ми-24П. Спутниковые снимки техники ВКС РФ на стоянках в начале апреля 2016 года опубликовал американский журнал Jane's Defense Weekly. По мнению издания, российская авиация использовала Шайрат как аэродром подскока во время операции по освобождению Пальмиры. На момент ракетного удара ВМС США военной техники ВКС РФ на территории аэродрома не было.

Шайрат считался достаточно защищенным объектом. С начала войны его практически не обстреливали: боевикам не удавалось подобраться достаточно близко. Самый серьезный инцидент произошел 25 июля 2013 года, когда непосредственно перед ВПП разбился бомбардировщик Су-22 685-й эскадрильи, обстрелянный с земли в 80 километрах от аэродрома.

Ближайшие к Шайрату авиабазы относительно безопасным местоположением похвастаться не могут. Аэродром Тияс вблизи Пальмиры неоднократно подвергался атакам боевиков. А в мае 2016 года, по сообщению американского агентства Stratfor, террористам удалось нанести по базе артиллерийский удар, в результате которого было уничтожено несколько вертолетов. Аэродром Хама в одноименной провинции северо-западнее Шайрата тоже неоднократно попадал под обстрел. В настоящий момент всего в нескольких километрах от этого стратегически важного объекта идут ожесточенные бои между Сирийской арабской армией и боевиками террористических группировок, стремящихся захватить аэродром.

"На сегодняшний день ВВС Сирии может реально использовать порядка 8-10 военных аэродромов на подконтрольных Дамаску территориях, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Сегодня один из них был уничтожен. А это значит, что значительно вырастет нагрузка на другие авиабазы, в том числе и на Хмеймим, где дислоцируется наша авиация. По последним данным, на Шайрате было уничтожено минимум 15 самолетов. Остальные, видимо, удалось своевременно перебросить на другие аэродромы. Теперь у наших летчиков появится больше работы, а террористы совершенно точно постараются использовать этот ракетный удар в свою пользу".

И действительно, через несколько часов после удара боевики ИГ*и "Джабхат Ан-Нусры"* перешли в наступление в восточной части провинции Хомс, как раз неподалеку от Шайрата. Об этом на брифинге в пятницу заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Как в свою очередь сообщил арабский портал Al-Masdar, террористы начали штурмовать контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии вблизи стратегического города Аль-Фуркалас. В ходе двухчасового боя военным удалось отбить атаку. Но очевидно, что боевики на этой попытке не остановятся.

Крупные наступления боевиков на аэродромы сразу после авиаударов коалиционных сил происходили и раньше. 17 сентября 2016 года самолеты F-16 и А-10 ВВС США атаковали позиции сирийских военных неподалеку от авиабазы Дейр-эз-Зор вблизи одноименного города. В результате налета погибло 62 военнослужащих. Пентагон сразу назвал действия своих летчиков ошибочными. Но боевики ИГ* на следующий же день, почти не встречая сопротивления, смогли занять позиции на горе Джебель ас-Сард, а также всю южную половину горной гряды Джебель ат-Тард. С этих господствующих высот они получили возможность безнаказанно обстреливать аэродром.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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