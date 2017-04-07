В России прошли учения дальней авиации

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Учения дальней авиации с участием 20 экипажей прошли в Центральном, Северо-Западном и Приволжском Федеральном округах, самолеты успешно отработали применение авиационных средств поражения, сообщает в пятницу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Воздушно-космических силах прошло командно-штабное учение дальней авиации под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В мероприятии были задействованы более 20 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ил-78, до 10 аэродромов в Центральном, Северо-Западном и Приволжском Федеральном округах, а также 3 полигона для отработки применения авиационных средств поражения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учения летный состав отработал задачи перебазирования на оперативные аэродромы, боевого применения крылах ракет воздушного базирования, дозаправки в воздухе и другие.

"Задействованный в командно-штабном учении личный состав дальней авиации выполнил все поставленные задачи с высоким качеством. Более точные оценки действиям каждого из подразделений будут даны после завершения работы комиссии командования дальней авиации и анализа средств объективного контроля", – отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, слова которого приводятся в релизе.

Он также уточнил, что в ближайшее время авиационные экипажи вернутся в пункты постоянной дислокации.