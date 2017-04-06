Озеров рассказал о финансировании ядерно-оружейный комплекса

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Приоритетом в финансировании военного бюджета России являются такие направления, как ядерно-оружейный комплекс, закупка новейших образцов военной техники, а также выполнение социальных обязательств, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Мы выбираем приоритеты финансирования — это, в первую очередь, ядерно-оружейный комплекс, закупка новейших образцов военной техники, также выполнение социальных обязательств перед военнослужащими", — сказал он на встрече с военными атташе.

Сенатор подчеркнул, что России, как и многим другим странам, не хватает военного бюджета на реализацию всех задач, важнейшими направлениями остаются обеспечение суверенитета и территориальной целостности, а с другой — обеспечение тех социальных обязательств перед гражданами, которые страна взяла на себя.

Вместе с тем, признал Озеров, в последние годы доля военного бюджета РФ в ВВП постоянно растет и сейчас составляет 4,2 процента от ВВП, также существует программа развития до 2020 года, предусматривающая расходование около 3 миллиардов рублей.

"Но это не означает желания России наращивать противостояние России с другими государствами, мы тем самым отдаем тот долг, что мы накопили перед оборонным комплексом в 90-е — начало 2000-х годов, когда его финансирование шло по остаточному принципу", — пояснил глава комитета.