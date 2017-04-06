На учениях под Астраханью военные из Хакасии отразили удар "противника"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новая зенитно-ракетная бригада из Хакасии на учениях на полигоне "Ашулук" в Астраханской области отразила из комплексов С-300ПС массированный авиаудар условного противника, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

Военные сначала совершили марш на 4,5 тысячи километров из Хакасии в Астраханскую область. Затем расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС заступили на боевое дежурство по защите позиционных районов.

"По замыслу учений, зенитчики отражали внезапный массированный авиационный удар условного противника. Проведены боевые пуски по мишеням "Бекас", "Армавир" и "Стриж", которые имитировали крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тысяч метров", — говорится в сообщении.

На завершающем этапе расчеты ПВО уничтожили мишени, движущиеся по баллистической траектории. В манёврах принимали участие более 150 человек, были задействованы свыше 100 единиц техники.

Бригада была сформирована в Хакасии 1 декабря 2016 года.