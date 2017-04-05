Страны Латинской Америки заинтересовались самолетами Як-130 и Як-152

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Сразу несколько стран Латинской Америки проявили интерес к российскому учебно-боевому самолету Як-130 и новейшему Як-152, заявил журналистам на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.

"Активный маркетинг Як-130 ведется на всем латиноамериканском рынке. Есть интерес и заявки, есть уже даже целые программы, которые разрабатываются с некоторыми странами региона. Поскольку самолет учебно-боевой, его продвижение идет по линии "Рособоронэкспорта", лучше уточнить там. Мы все знаем, но корректнее будет, если об этом скажут они", — отметил он.

По словам Выпряжкина, представители заказчиков сразу несколько стран Латинской Америки проявили заинтересованность к Як-152, предназначенному для первоначального обучения летчиков.

"Як-152 — перспективная машина первоначального обучения. Интерес к ней проявляют как наши ВКС, так и потенциальные зарубежные эксплуатанты. Уверен, самолет с роторно-поршневым двигателем будет востребован в латиноамериканском регионе: он имеет оптимальную цену в соотношении к стоимости жизненного цикла эксплуатации", — заключил он.