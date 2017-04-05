Страны Латинской Америки заинтересовались самолетами Як-130 и Як-152
18:1005.04.2017
(обновлено: 18:14 05.04.2017)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Сразу несколько стран Латинской Америки проявили интерес к российскому учебно-боевому самолету Як-130 и новейшему Як-152, заявил журналистам на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.
"Активный маркетинг Як-130 ведется на всем латиноамериканском рынке. Есть интерес и заявки, есть уже даже целые программы, которые разрабатываются с некоторыми странами региона. Поскольку самолет учебно-боевой, его продвижение идет по линии "Рособоронэкспорта", лучше уточнить там. Мы все знаем, но корректнее будет, если об этом скажут они", — отметил он.
По словам Выпряжкина, представители заказчиков сразу несколько стран Латинской Америки проявили заинтересованность к Як-152, предназначенному для первоначального обучения летчиков.
"Як-152 — перспективная машина первоначального обучения. Интерес к ней проявляют как наши ВКС, так и потенциальные зарубежные эксплуатанты. Уверен, самолет с роторно-поршневым двигателем будет востребован в латиноамериканском регионе: он имеет оптимальную цену в соотношении к стоимости жизненного цикла эксплуатации", — заключил он.
Выставка авиационных и оборонных систем LAAD Defence & Security проходит в Рио-де-Жанейро с 4 по 7 апреля.
В павильонах выставочного центра Riocentro представлена продукция более 600 компаний-экспонентов и 30 национальных павильонов.
На выставке представлена авиационная и космическая техника военного и гражданского назначения, вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, противовоздушной обороны и средства связи.
В работе мероприятия принимают участие 195 официальных делегаций.
Организаторы ожидают, что за все дни работы выставку посетят более 37 тысяч человек.
Россия — традиционный участник выставок LAAD с 1997 года.
В этом году Россия планирует представить на выставке более 350 экспонатов четырех головных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Посетительница со снайперской винтовкой на стенде компании Caracal.
Выставка LAAD Defence & Security считается крупнейшим демонстрационным событием на рынке вооружений стран Латиноамериканского региона.
Кабина пилота многоцелевого истребителя Gripen E шведской компании SAAB.
Посетительница выставки примиряется к переносному зенитному ракетному комплексу.
Военное снаряжение на одном из стендов выставки LAAD-2017.
Посетители на стенде бразильского авиастроительного конгломерата Embraer тестируют очки виртуальной реальности.
Посетители осматривают автоматы на стенде компании из Объединенных Арабских Эмиратов Caracal International.
Члены делегации из Нигерии у стенда с минометными системами.