В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метрополитена

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Образовать (сформировать) и (или) привлечь в соответствии с планами объектов метрополитена подразделения транспортной безопасности, включающие в себя группы быстрого реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно выполняющие задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства… в зоне транспортной безопасности объекта метрополитена", — говорится в документе.

Сейчас безопасность метрополитена в Москве обеспечивают как полицейские, так и сотрудники службы безопасности самой подземки.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 14 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.