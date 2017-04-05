В Черном море прошли совместные учения России и Турции

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) России и ВМС Турции провели совместные учения в Черном море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

"В рамках учения корабли двух стран отработали съемку со швартовых и выход из пункта базирования, проводку за тралами, совместное маневрирование и организацию связи, а также отражение атаки малоразмерной скоростной цели, организацию проведения досмотровой операции, поиск и спасение человека, плавающего на воде", — сказал он.

Трухачев уточнил, что от ЧФ привлекались фрегат "Адмирал Григорович", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и патрульный катер типа "Раптор", от ВМС Турции – фрегат "Барбарос" и корвет "Бююкада".