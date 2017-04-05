Замминистра обороны обсудил вопросы мировой безопасности с послом Израиля

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин встретился с послом Израиля в России Гарри Кореном в Москве, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере и вопросы глобальной безопасности, говорится в сообщении МО РФ.

"Были обсуждены состояние и перспективы развития российско-израильского сотрудничества в области обороны, вопросы глобальной и региональной безопасности, а также состоялся обмен мнениями по вопросу участия израильской военной делегации высокого уровня в VI Московской конференции по международной безопасности", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что беседа прошла в обстановке взаимопонимания и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по военной линии.