Россия будет поставлять бронеавтомобили в Латинскую Америку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр – РИА Новости. Страны Латинской Америки заинтересованы в закупке российских бронеавтомобилей "Тигр" и "Медведь", планируется заключение соответствующих контрактов, сообщил РИА Новости глава российской делегации на выставке LAAD-2017, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Международная выставка вооружения и военной техники LAAD Defence & Security 2017 проходит с 4 по 7 апреля в Рио-де-Жанейро.

"Рассматривается возможность закупки бронеавтомобилей не только вооруженными силами, но и органами обеспечения безопасности и охраны правопорядка. Конкретные планы по поставке техники будут определены после заключения соответствующих контрактов", — сказал Пунчук, отвечая на вопрос о том, планируют ли страны Латинской Америки закупить российские бронеавтомобили "Тигр" и "Медведь".

Он добавил, что российские предприятия в настоящее время ведут активный диалог по продвижению бронеавтомобилей на рынки стран Латинской Америки.

"Техника адаптирована к климатическим и географическим условиям региона. Есть стабильный интерес со стороны многих иностранных заказчиков", — отметил замглавы ФСВТС России.